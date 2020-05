▲ 新西蘭連續兩日零確診 擬與澳洲互開邊境

新西蘭疫情出現曙光,連續兩日錄得零宗新增確診個案。新西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern)表示,當沒有新冠肺炎傳播風險,來往新西蘭及澳洲的航班就會復飛。

阿德恩周二參加澳洲有關疫情的內閣會議,討論當新西蘭及澳洲成功令疫情受控後,就互相重啟邊境的事宜。

阿德恩指:

「當我們(新西蘭及澳洲)感到安適,並相信不會有澳洲輸入的病例,我們(新西蘭)亦不會輸出病例給他們(澳洲)時,這就是採取行動的時候。」

(When we feel comfortable and confident that we both won’t receive cases from Australia, but equally that we won’t export them, then that will be the time to move.)

新冠肺炎在新西蘭及澳洲死亡率僅錄得1%,遠低於其他國家,兩國更已加強醫療設備儲備,以打算慢慢重啟經濟活動,包括開放跨越塔斯曼海(Tasman Sea)旅遊,而且不用強制隔離。

澳洲新南威爾士州州長貝雷吉克利安(Gladys Berejiklian)則表示,相信國際旅遊業需要一段時間才能恢復,認為若澳紐兩國建立旅遊圈,會是項非常正面的舉動。

雖然新西蘭連續兩日錄得零確診,但澳洲疫情或現反彈,肉類加工廠在解封後爆發集體感染,周一(4日)新增26宗確診,為兩周以來的單日新高。

