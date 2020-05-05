新西蘭連續兩日零確診 擬與澳洲互開邊境

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【德國疫情】研究料德國180萬人染疫 25%隱形患者
新西蘭疫情出現曙光，連續兩日錄得零宗新增確診個案。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，當沒有新冠肺炎傳播風險，來往新西蘭及澳洲的航班就會復飛。
阿德恩周二參加澳洲有關疫情的內閣會議，討論當新西蘭及澳洲成功令疫情受控後，就互相重啟邊境的事宜。
阿德恩指：
「當我們（新西蘭及澳洲）感到安適，並相信不會有澳洲輸入的病例，我們（新西蘭）亦不會輸出病例給他們（澳洲）時，這就是採取行動的時候。」
（When we feel comfortable and confident that we both won’t receive cases from Australia, but equally that we won’t export them, then that will be the time to move.）
新冠肺炎在新西蘭及澳洲死亡率僅錄得1%，遠低於其他國家，兩國更已加強醫療設備儲備，以打算慢慢重啟經濟活動，包括開放跨越塔斯曼海（Tasman Sea）旅遊，而且不用強制隔離。
澳洲新南威爾士州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）則表示，相信國際旅遊業需要一段時間才能恢復，認為若澳紐兩國建立旅遊圈，會是項非常正面的舉動。
雖然新西蘭連續兩日錄得零確診，但澳洲疫情或現反彈，肉類加工廠在解封後爆發集體感染，周一（4日）新增26宗確診，為兩周以來的單日新高。
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