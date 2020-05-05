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【大行報告】花旗：樓價本月反彈　七大因素看好後市

股樓投資 15:55 2020/05/05

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政府最新公布，今年首季本地生產總值（GDP）按年收縮8.9%，按季跌5.3%，為有紀錄以來最大跌幅。不過，與此同時，樓市彷如處身平行時空，若看差估署數據，首季樓價只跌約1%。值得留意的是，隨着疫情受控，近期交投量回升，更偶錄高價成交，以藍籌屋苑沙田第一城為例，兩房呎價重上20,000萬元水平。

花旗發表報告指，去年8月至今，樓市有兩利淡因素，一是社會運動，二是新冠肺炎，以致連續10個月，樓市月均交投量跌至3,900宗，遠較2003年沙士期間少。不過，隨着疫情受控，樓市及零售市道或於上月見底，預計積壓已久的購買力，將於本月釋放，帶動整體成交回升，又認為有七大因素利好樓市：

  • 新按保計劃
  • 住宅供應不足
  • 土地供應不足
  • 樓市小陽春潛在供應釋放
  • 政府有可能減辣
  • 美國聯儲局減至零息，同時推出無限量寬
  • 政府抗疫基金有助保就業

花旗預計，到今年底，樓價升5%至10%，但假如疫情再度惡化，又或社會運動重臨，將利淡樓價。

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撰文 : 柳家平

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