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【口罩供應】港產VFE+BFE+PFE ≥ 99%口罩　明日4時發售（附訂購連結）

商業 13:51 2020/05/05

分享：

HT Mall今次為港人搜羅到香港製造的三層成人口罩，限量50盒 ，將會在5月6日每盒(星期三)下午4點正式開售。

是次發售的口罩僅限HT Mall會員，將以會員優惠價$178發售。因此，記得先登記成為會員！

口罩資料：
－產地：香港
－規格：VFE ≥ 99%、BFE ≥ 99%、PFE ≥ 99%
－薄型三層結構，具高透氣性、高貼面度
－成人口罩尺寸：17.5cm x 9.5cm(白色)
－非獨立包裝

訂購網站：
https://www.htmall.com.hk/products/mask-hk-specialpromno

完成以下簡單步驟，即可成為會員：
1. 點選並進入此連結：https://www.htmall.com.hk/users/sign_in
2. 點選「註冊會員」
3. 輸入用戶名、電郵地址、密碼(至少8個字元)、揀選性別及輸入「是否康泰會員」
4. 詳細閱讀並接受HT Mall的「網站服務條款及隱私政策」
5. 點選「立即加入」，即可成為會員

【口罩供應】台灣口罩出口禁令料6月解封　可恢復供港

【口罩供應】尚芳口罩5月4至6日預售　BFE 99%及PFE 97%兩盒共48個售192元（附訂購連結）

責任編輯：葉泳珊

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