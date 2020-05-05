【口罩供應】港產VFE+BFE+PFE ≥ 99%口罩　明日4時發售（附訂購連結）

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【防疫抗疫基金】港府鼓勵及早使用5G技術 推資助每相關項目上限50萬
HT Mall今次為港人搜羅到香港製造的三層成人口罩，限量50盒 ，將會在5月6日每盒(星期三)下午4點正式開售。
是次發售的口罩僅限HT Mall會員，將以會員優惠價$178發售。因此，記得先登記成為會員！
口罩資料：
－產地：香港
－規格：VFE ≥ 99%、BFE ≥ 99%、PFE ≥ 99%
－薄型三層結構，具高透氣性、高貼面度
－成人口罩尺寸：17.5cm x 9.5cm(白色)
－非獨立包裝
訂購網站：
https://www.htmall.com.hk/products/mask-hk-specialpromno
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【口罩供應】尚芳口罩5月4至6日預售 BFE 99%及PFE 97%兩盒共48個售192元（附訂購連結）
責任編輯：葉泳珊