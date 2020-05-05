【口罩供應】港產VFE+BFE+PFE ≥ 99%口罩　明日4時發售（附訂購連結）

HT Mall今次為港人搜羅到香港製造的三層成人口罩，限量50盒 ，將會在5月6日每盒(星期三)下午4點正式開售。

是次發售的口罩僅限HT Mall會員，將以會員優惠價$178發售。因此，記得先登記成為會員！

口罩資料：

－產地：香港

－規格：VFE ≥ 99%、BFE ≥ 99%、PFE ≥ 99%

－薄型三層結構，具高透氣性、高貼面度

－成人口罩尺寸：17.5cm x 9.5cm(白色)

－非獨立包裝

訂購網站：

https://www.htmall.com.hk/products/mask-hk-specialpromno

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責任編輯：葉泳珊