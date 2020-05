【美國復工】紐約州最快5月中解封 分4階段復工

▲ 紐約州長科莫指,已制定分爲4階段的計劃,5月15日將讓部分行業率先復工。

美國的新冠肺炎疫情持續,美國多州已陸續解封。其中作爲美國疫情重災區的紐約州,亦宣布復工計劃。紐約州長科莫(Andrew Cuomo)指,已制定分爲4階段的計劃,5月15日將讓部分行業率先復工,但他強調紐約市將會於最後階段才重開。

紐約的居家令和社交距離措施將於5月15日屆滿。《紐約時報》報道,科莫周一(4日)公布紐約州4階段復工計劃,他表示會分階段檢視效果,復工計劃如下:

首階段:建築業、製造業及某些零售商店率先復工,料最快於5月16日。

第二階段:專業服務行業、更多零售商店、地產公司等企業復工,料最快於5月底。

第三階段:餐廳、酒吧和酒店復工。

第四階段:戲院及劇院等娛樂場所復工。

科莫強調該州應逐漸復工:

(停工)這個情況不可能一直持續下去,只能短期維持,但無法無了期地進行。

(This is not a sustainable situation,You can do it for a short period of time, but you can’t do it forever.)

科莫同時表示,州内每個地區都必須同時滿足以下7大標準,才能宣布解封:

住院人數連續14日下跌,或在3日内的住院患者每日平均增幅低於15人(僅限人口較少地區)。

新冠肺炎死亡患者數字連續14日下跌,或在3日内的每日平均增幅低於5人。

每10萬人口當中,3日内的住院患者每日平均增幅低於2人。

病床空置率達30%或以上。

重症監護病床空置率達30%或以上。

每1,000名居民中,每周平均有30人次可進行新冠病毒檢測。

每10萬人口中至少有30名追蹤確診者的工作人員。

但科莫建議,由於紐約市疫情仍未完全受控,應成爲該州最後解封的地區。他又指,人口較稀疏的地區應比人口稠密的地區更早重開。

