【美國復工】紐約州最快5月中解封 分4階段復工

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新型冠狀肺炎全球疫情（05月05日 時間14:00）
美國的新冠肺炎疫情持續，美國多州已陸續解封。其中作爲美國疫情重災區的紐約州，亦宣布復工計劃。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）指，已制定分爲4階段的計劃，5月15日將讓部分行業率先復工，但他強調紐約市將會於最後階段才重開。
紐約的居家令和社交距離措施將於5月15日屆滿。《紐約時報》報道，科莫周一（4日）公布紐約州4階段復工計劃，他表示會分階段檢視效果，復工計劃如下：
科莫強調該州應逐漸復工：
（停工）這個情況不可能一直持續下去，只能短期維持，但無法無了期地進行。
（This is not a sustainable situation,You can do it for a short period of time, but you can’t do it forever.）
科莫同時表示，州内每個地區都必須同時滿足以下7大標準，才能宣布解封：
但科莫建議，由於紐約市疫情仍未完全受控，應成爲該州最後解封的地區。他又指，人口較稀疏的地區應比人口稠密的地區更早重開。
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