  • 29°C
香港時間 : 2020505日 (二) 14:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國復工】紐約州最快5月中解封 分4階段復工

環球社會熱點 13:46 2020/05/05

分享：

紐約州長科莫指，已制定分爲4階段的計劃，5月15日將讓部分行業率先復工。

美國的新冠肺炎疫情持續，美國多州已陸續解封。其中作爲美國疫情重災區的紐約州，亦宣布復工計劃。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）指，已制定分爲4階段的計劃，5月15日將讓部分行業率先復工，但他強調紐約市將會於最後階段才重開。

英媒稱五眼聯盟報告內容 或與五眼聯盟情報無關

【新冠肺炎】多國承諾捐624億研疫苗 美俄無份捐

紐約的居家令和社交距離措施將於5月15日屆滿。《紐約時報》報道，科莫周一（4日）公布紐約州4階段復工計劃，他表示會分階段檢視效果，復工計劃如下：

  • 首階段：建築業、製造業及某些零售商店率先復工，料最快於5月16日。
  • 第二階段：專業服務行業、更多零售商店、地產公司等企業復工，料最快於5月底。
  • 第三階段：餐廳、酒吧和酒店復工。
  • 第四階段：戲院及劇院等娛樂場所復工。

科莫強調該州應逐漸復工：

（停工）這個情況不可能一直持續下去，只能短期維持，但無法無了期地進行。

（This is not a sustainable situation,You can do it for a short period of time, but you can’t do it forever.）

【新冠疫情】世衛再為中國護航 「無證據病毒來自武漢」

【中美角力】特朗普或下令改買美國製醫療用品 免依賴中國

科莫同時表示，州内每個地區都必須同時滿足以下7大標準，才能宣布解封：

  • 住院人數連續14日下跌，或在3日内的住院患者每日平均增幅低於15人（僅限人口較少地區）。
  • 新冠肺炎死亡患者數字連續14日下跌，或在3日内的每日平均增幅低於5人。
  • 每10萬人口當中，3日内的住院患者每日平均增幅低於2人。
  • 病床空置率達30％或以上。
  • 重症監護病床空置率達30％或以上。
  • 每1,000名居民中，每周平均有30人次可進行新冠病毒檢測。
  • 每10萬人口中至少有30名追蹤確診者的工作人員。

但科莫建議，由於紐約市疫情仍未完全受控，應成爲該州最後解封的地區。他又指，人口較稀疏的地區應比人口稠密的地區更早重開。

【美國疫情】美媒：華府料解封後每日多20萬人確診

【美國疫情】美財務部發債3萬億美元 破金融海嘯記錄

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【新冠肺炎】美企發債8000萬 蘋果、星巴克都有份
今日
【新冠肺炎】美企發債8000萬 蘋果、星巴克都有份
英媒稱五眼聯盟報告內容 或與五眼聯盟情報無關
今日
英媒稱五眼聯盟報告內容 或與五眼聯盟情報無關
【新冠肺炎】多國承諾捐624億研疫苗 美俄無份捐
今日
【新冠肺炎】多國承諾捐624億研疫苗 美俄無份捐
【中美角力】特朗普或下令改買美國製醫療用品 免依賴中國
今日
【中美角力】特朗普或下令改買美國製醫療用品 免依賴中國
【新冠疫情】世衛再為中國護航 「無證據病毒來自武漢」
今日
【新冠疫情】世衛再為中國護航 「無證據病毒來自武漢」
傳染病 疫情 紐約州 紐約 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月05日 時間14:00）

下一篇文章

【新冠肺炎】美企發債8000萬 蘋果、星巴克都有份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】突破115萬確診 佔全球近三分一病例
【美國疫情分佈圖】突破115萬確診 佔全球近三分一病例
【美國疫情】恐令10萬人死 特朗普：我已救至少150萬美國人
【美國疫情】恐令10萬人死 特朗普：我已救至少150萬美國人
【美股開市】道指跌280點 中美風險再現+股神狠沽航空股
【美股開市】道指跌280點 中美風險再現+股神狠沽航空股
【美國疫情】多州陸續解封之際 單日死亡人數再創新高
【美國疫情】多州陸續解封之際 單日死亡人數再創新高
新型冠狀肺炎全球疫情（05月05日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月05日 時間14:00）
【澳洲疫情】解封後爆集體感染 單日確診創兩周新高
【澳洲疫情】解封後爆集體感染 單日確診創兩周新高