B站《後浪》短片獲官方肯定　美股收市升5.5%

▲ B站影片《後浪》引熱論，美股收市升逾5%。

內地彈幕視頻網站B站（嗶哩嗶哩，美：BILI）應五四青年節發布「獻給新一代的演講」短片《後浪》，引起討論熱潮。截至目前，站內獲得1039萬播放量高，16.6萬彈幕，127萬點讚。在近期中概股普遍頹勢下，B站股價表現相對強勢，美股收市升5.53%，報26.53美元，總市值達91.6億美元。

B站定位為中國年輕一代聚集的文化社區，《後浪》是B站團隊策劃五四青年的獻禮，邀請中國國家一級演員何冰演講。該影片亦獲央視一套在《新聞聯播》前播出特別版，官媒人民日報也在官方微博轉發《後浪》，意味影片傳達的價值觀獲官方認可。

正如B站在《後浪》視頻最後所言，「和1.3億B站年輕人一起，表達自我，擁抱世界。」，B站每一次營銷都極大引起內地年輕人的反應，其市場前景也被市場關注。

公司也相繼吸引多家互聯網巨企入股，當中有騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）為公司戰略股東。此外，今年4月還獲得SONY（美：SNE）4億美元的戰略投資。

公司去年業績披露，2019年錄得營業收入按年大增67%至67.7億元人民幣（下同），單計第四季收入按年增74%至20.1億元。第四季B站月均活躍用戶達到1.3億，升40%；移動端月均活躍用戶為1.16億，按年增長46%。

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