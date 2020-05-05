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【中概股】B站《後浪》短片獲官方肯定　美股再升4%

金融經濟 23:15 2020/05/05

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B站影片《後浪》引熱論，美股收市升逾5%。

內地彈幕視頻網站B站（嗶哩嗶哩，美：BILI）應五四青年節發布「獻給新一代的演講」短片《後浪》，引起討論熱潮。截至目前，站內獲得1039萬播放量高，16.6萬彈幕，127萬點讚。在近期中概股普遍頹勢下，B站逆勢飆升，美股昨晚收市漲5.53%，報26.53美元，總市值達91.6億美元。

B站最新再升4.3%，報27.66美元。

《後浪》引起關注後，B站在美股盤前漲逾4%，美股開市後，更逆勢飆升8%，股價高見27.1美元，年初至今累積升逾50%。

B站定位為中國年輕一代聚集的文化社區，《後浪》是B站團隊策劃五四青年的獻禮，邀請中國國家一級演員何冰演講。該影片亦獲央視一套在《新聞聯播》前播出特別版，官媒人民日報也在官方微博轉發《後浪》，意味影片傳達的價值觀獲官方認可。

正如B站在《後浪》視頻最後所言，「和1.3億B站年輕人一起，表達自我，擁抱世界。」，B站每一次營銷都極大引起內地年輕人的反應，其市場前景也被市場關注。

公司也相繼吸引多家互聯網巨企入股，當中有騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 為公司戰略股東。此外，今年4月還獲得SONY（美：SNE）4億美元的戰略投資。

公司去年業績披露，2019年錄得營業收入按年大增67%至67.7億元人民幣（下同），單計第四季收入按年增74%至20.1億元。第四季B站月均活躍用戶達到1.3億，升40%；移動端月均活躍用戶為1.16億，按年增長46%。

相關文章：B站獲SONY4億美元投資　美股現升7%

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香港股票 美股 索尼（Sony，美：SNE） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 中國概念股 阿里巴巴 騰訊 Sony 人民日報

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