【新股IPO】沛嘉醫療「國產替代」概念 有望複製愛康成下一隻10倍股？

▲ 沛嘉醫療作為有着「國產替代」概念的醫療設備股，股價有望炒上。

近期IPO的生科股股價均有不俗表現，正在招股的沛嘉醫療 （新上市編號：09996） 備受關注。沛嘉醫療主要研發產品分為兩類︰一是經導管瓣膜治療醫療器械，二是神經介入手術醫療器械。從業務上來看，與醫藥類的生科股有一定差異。但其「國產替代」的概念，料會成為推動股價增長的主要引擎。

提到「醫療器械股」，就不免會令人聯想到植入性骨科醫療器械公司春立醫療 （01858） ，及骨關節植入器械公司愛康醫療 （01789） 。而這兩隻股份股價走勢均非常強勁，愛康醫療股價年初至今已累升1.3倍，大幅跑贏大市。

而更值得留意的是，愛康2017年上市時招股價僅1.75元，而現時股價為20.05元，屬於少見的「10倍股」。

股價增長全靠「國產替代」概念

事實上，春立醫療、愛康醫療以及現正招股的沛嘉醫療，主要賣的便是「國產替代」概念，即是國內公司研發出新的醫療器械產品，取代國外的高價進口器械，並將其普及化應用。從市場上來看，國產醫療器械售價相對較低，多數能夠取代外國品牌；從政策層面來看，國家亦相當支持內企業的自主研發。

沛嘉醫療主力業務之一，是心臟瓣膜治療醫療器械。公司在招股書引述弗若斯特沙利文的報告指，現時治療主動脈瓣疾病的可選擇方案包括傳統開胸手術外科主動脈瓣置換術（SAVR）以及經導管主動脈瓣置換術（TAVR）。

報告指出，中國的TAVR產品市場亦估計將由2018年的1.97億元人民幣，到2025年大幅增長至63.3億元人民幣。複合年增長率為64.2%。中國於2018年僅進行了約1000宗TAVR手術，相當於約0.1%的滲透率，顯示有大量未獲滿足的需求及龐大增長潛力。

新一代產品TaurusOne料明年推出

沛嘉醫療是中國市場中，擁有處於臨床試驗或更高級階段TAVR產品的僅有4名國內參與者之一，就商業化產品及臨床試驗階段在研產品的合計數量而言，於中國經導管瓣膜醫療器械市場排名第三。

公司目前正在完成第一代TAVR產品TaurusOne的確認性臨床試驗，並預期將於2021年第一或第二季度取得國家藥監局批准及推出TaurusOne。

去年剛錄收入 瓣膜治療研發費用增加

業績方面，截至2019年9月底止首三季，集團首次錄得收入約1102.3萬元（人民幣，下同），期內虧損進一步擴大至2.4億元，2018年同期虧損為5126.1萬元。

就經導管瓣膜治療業務板塊的研發開支，由2018年的2790萬元增加至 2019年的3220萬元。

此外，公司引入14位基石投資者認購1.51億美元（約11.8億港元），佔集資額約5成。當中，Fidelity International投資最多，投資金額為5000萬美元（約3.9億港元）。

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