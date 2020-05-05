【防疫抗疫基金】港府鼓勵及早使用5G技術　推資助每相關項目上限50萬　

▲ 通訊事務管理局辦公室今日（5日）透過第二輪「防疫抗疫基金」，推出鼓勵及早使用5G技術資助計劃，政府將資助獲批項目中與使用5G技術直接相關的實際開支的50%，上限為50萬元。(資料圖片)

通訊事務管理局辦公室今日（5日）透過第二輪「防疫抗疫基金」，推出鼓勵及早使用5G技術資助計劃，由即日起至今年11月30日以先到先得方式接受申請。

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在此計劃下，政府將資助獲批項目中與使用5G技術直接相關的實際開支的50%，上限為50萬元，預計約100個合資格項目將會受惠。通訊辦發言人指，歡迎公共和私營機構，盡早就其使用5G技術、且能為行業及界別帶來實質裨益，及能展現創新或跨界別協同效應的項目提交資助申請。

計劃旨在鼓勵各界使用5G技術，推動創新和智慧城市的應用，從而改善營運效率和服務質素，及提升香港的整體競爭力。申請必須符合以下所有要求，否則皆不會被考慮。

申請要求 １ 5G 技術必須應用於項目及為該項目的主要促成因素 ２ 項目須證明，與前幾代流動技術（4G/3G 技術）相比，透過在項目中使用5G技術， 能為香港相關行業帶來實質的裨益（例如：效率、生產力、服務質素及／或其他相關重要指標的提升），並為審批委員會所接納 ３ 項目須證明其具有足夠的創新意念和程度，或可促進跨界別協同效應。例如，項目中5G技術在相關行業的應用是創新的，或該項目可以為兩個或以上界別帶來實 質裨益，並為審批委員會所接納。如該項目只涉及申請人及其僱員在一般情況下使用5G設備及服務，該項目將不被視為具有創新意念或可促進跨界別協同效應 ４ 申請人承諾按申請內所述的時間表完成項目，並在項目完成後兩個月內或在2021年3月31 日之前（以較早者為準），向通訊辦提交項目的完成報告、審核帳目和其他相關文件。就本計劃而言，「項目完成」是指由申請人提出並獲 審批委員會接納或修改的項目成果已完成。至於大型/複雜項目，申請人可以考慮將 項目里程碑建議為項目成果，以符合計劃中「項目完成」的要求

至於其他計劃詳情及申請表格可參閱通訊辦網站。

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責任編輯：蘇穎琪

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