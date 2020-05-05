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【新冠肺炎】美企發債8000億美元 蘋果最搶手

環球社會熱點 13:33 2020/05/05

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美國銀行研究部數據顯示，美國企業從今年1月起累計發債規模達8,000億美元，蘋果公司和星巴克都有份。

全球大流行新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，重創全球經濟，更令市場資金變得緊張，環球央行紛紛減息或再推量寬，令多國債息再次逼近歷來低位。不少企業紛紛把握超低息發債集資，美國銀行研究部數據顯示，美國企業從1月起累計發債規模達8,000億美元，為歷來同期最高。

蘋果（Apple，美：AAPL）發行新一批企債，堪稱目前市場最搶手的新債。蘋果發行4種年期的債券，分別為3年、5年、10年及30年，集資總額85億美元。

其中，20億元的3年期債券及22.5億元的5年期債券，票息分別為0.75及1.125厘，是公司自2013年以來發行相同期限債券的最低息。

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MarketWatch報道，蘋果3年期債券的票面息，原本訂為比同年期美國國債高0.6厘，但因市場反應熱烈，降至只高0.35厘。

市場更對年期較長的債券需求高企，蘋果總額25億美元的30年期債券，票面息為2.65厘，只比同年期美國國債高1.45厘，較原先低0.25厘。

蘋果在監管文件中表示，這些資金將用於一般公司用途，包括收購、股票回購、派發股息、償還債務等。蘋果對上一次發債為去年9月。

截至3月底的6個月內，蘋果斥資385億美元回購股份。另有80億美元債券今年到期，主要從美國和日本債券市場籌得。

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蘋果公布今年首季業績時，指出擁有1,900億美元現金，不過有分析員指出，投資評級高的企業利用現時利率低迷環境籌集資金，可以理解。

美國銀行研究部指出，未計周一發債金額，美國企業從今年1月起累計發債規模達8,000億美元，為歷年最快達到此金額；其他公司都有發債集資，例如星巴克早前籌得30億美元。

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