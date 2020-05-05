【新冠肺炎】美企發債8000億 蘋果、星巴克都有份

▲ 美國銀行研究部數據顯示，美國企業從今年1月起累計發債規模達8,000億美元，蘋果公司和星巴克都有份。

全球大流行新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，重創全球經濟。有企業趁機發債集資。美國銀行研究部數據顯示，美國企業從今年1月起累計發債規模達8,000億美元，是歷年最快達到這個金額。外媒形容，儘管在受疫情衝擊，今年集資籌募速度仍是前所未見之快。蘋果公司通過聯儲局應對新型肺炎疫情的緊急措施發債，為回購股份及派息籌集資金。

蘋果發行4種年期的債券，分別為3年、5年、10年及30年，籌集85億美元，其中20億元3年期債券及22.5億元5年期債券，票息分別為0.75%及1.125%，是公司自2013年以來發行相同期限債券的最低息。

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MarketWatch報道，有銀行家縮小四款債券的定價範圍，三年期債券票面利息比同年期的美國國債高0.6厘，降至0.35厘，市場反應熱烈。市場對於年期較長的債券需求高企，價值25億美元的30年期債券的票面利息，比同年期的美國國債高1.45厘，降至0.25厘。

蘋果在監管文件中表示，這些資金將用於一般公司用途，包括股票回購及股息。在截至3月28日的六個月內，蘋果斥資385億美元回購股份。報道指，蘋果有80億債券今年到期，主要從美國和日本債券市場籌得。

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蘋果公布今年首季業績時，指出擁有1,900億美元現金，不過有分析員指出，投資評級高的企業利用現時利率低迷環境籌集資金，可以理解。

美國銀行研究部指出，未計周一發債金額，美國企業從今年1月起累計發債規模達8,000億美元，為歷年最快達到此金額；其他公司都有發債集資，例如星巴克早前籌得30億美元。

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