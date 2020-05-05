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Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面

科技 13:15 2020/05/05

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Google繼日前宣布在五月免費開放旗下視訊會議服務 Google Meet付費進階版，再將啟動Google Mee的接入按鈕新增至Gmail介面，更方便用戶啟動視像會議。

在家工作（Work from home）催谷了企業、打工仔對視像會議軟件的需求， Google繼日前宣布在五月免費開放旗下視訊會議服務 Google Meet付費進階版，再將啟動Google Mee的接入按鈕新增至Gmail介面，更方便用戶啟動視像會議。

由五月起，Google 個人用戶可免費透過Google Meet 網頁版【meet.google.com】、Android及iOS版使用，並可跨裝置及平台使用。若有使用 Google日曆服務，也可以於Google日曆發起或加入視訊會議。

一般Google個人用戶都可以直接登入免費使用 Google Meet，而且與G Suite企業、教育版用戶享有部分相同的功能服務，如分享屏幕畫面、使用即時字幕、選擇偏好版面配置等功能。

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此外，目前G Suite及G Suite教育版用戶均可免費使用 Google Meet 企業版的進階功能至9月底。不過用戶須注意，個人與企業用戶的限定免費方案，有以下不同之處：

功能比較 免費版 Google Meet G Suite 企業、教育進階版
參與會議人數上限 100 人 250 人、live觀看人數達 10 萬人
時數限制 60 分鐘,  9 月 30 日之前並無時數限制 無時數限制
其他功能   免費G Suite Essentials方便團隊使用Google Drive實時協作、錄製會議過程並儲存至在 Google Drive

【中小企教室】產品資料準備足　最快10分鐘可開網店

責任編輯：張寶燕

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