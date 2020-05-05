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【新股IPO】沛嘉醫療認購攻略：料抽100手以上才穩獲一手

金融經濟 17:11 2020/05/05

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信誠證券聯席董事張智威預計，抽100手或以上才穩中一手。

沛嘉醫療 （新上市編號：09996） 及建業新生活 （新上市編號：09983） 首日IPO，孖展認購情況旋即火熱，券商普遍預期，沛嘉醫療升幅大約5成，認購100手或以上才有機會穩中一手。

【新股IPO】沛嘉醫療首日孖展錄297億 超購125倍

沛嘉醫療招股書

耀才證券行政總裁許繹彬預料，沛嘉醫療升幅逾5成，與康方生物首掛升幅相近。

信誠證券聯席董事張智威指，投資者「食過返尋味」，料是次招股較康方生物更火熱、更難抽中。他又預計，抽100手或以上才穩中一手。

信誠料沛嘉醫療升幅5成或以上

他表示，若以康方生物及同類型的生物科技股啟明醫療 （02500） 作參考，料沛嘉醫療首掛亦錄得5成或以上。

生物科技股認購一次較一火熱，3月份上市的諾誠健華 （09969） 1手中籤率25%，抽40手（4萬股）始穩獲1手；而康方生物 （09926） 中籤率僅12%，抽100手（10萬股）始穩獲1手。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

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編輯：謝卓榮

香港股票 生物科技股 集資 IPO

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