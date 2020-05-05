【新股IPO】沛嘉醫療半日錄35億孖展認購　認購攻略：抽100手以上才穩獲一手

▲ 信誠證券聯席董事張智威預計，抽100手或以上才穩中一手。

沛嘉醫療 （新上市編號：09996） 及建業新生活 （新上市編號：09983） 首日IPO，孖展認購情況旋即火熱。截至下午1時30分，2隻新股孖展認購逾44億元，沛嘉醫療錄35億元孖展認購，超購14倍。券商預期，認購100手或以上才有機穩中一手沛嘉醫療。

沛嘉醫療招股書

信誠證券聯席董事張智威指，預留合共約150億元孖展予兩隻新股。他形容，投資者「食過返尋味」，料是次招股較康方生物更火熱、更難抽中。他又預計，抽100手或以上才穩中一手。

信誠料沛嘉醫療升幅5成或以上

他表示，若以康方生物及同類型的生物科技股啟明醫療 （02500） 作參考，料沛嘉醫療首掛亦錄得5成或以上。

生物科技股認購一次較一火熱，3月份上市的諾誠健華 （09969） 1手中籤率25%，抽40手（4萬股）始穩獲1手；而康方生物 （09926） 中籤率僅12%，抽100手（10萬股）始穩獲1手。

輝才：預留250億元

耀才證券行政總裁許繹彬表示，已為兩隻新股預留合共約250億元孖展。他又預料，沛嘉醫療升幅逾5成，與康方生物首掛升幅相近。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

相關文章：沛嘉醫療半日孖展32億 超購13倍

生物科技、物管股5月份齊招股 券商：認購物管較穩陣

物科技股開拓藥業擬集資最多19.5億元 5月下旬掛牌

編輯：謝卓榮