【樓市見底】花旗：5月樓價、零售止跌回升　7大原因看好樓市　吸納地產股時機

▲ 花旗最新報告指，香港樓價有7大利好因素。

香港首季GDP按年大跌8.9%，創歷來最大跌幅，不過隨本地新冠肺炎疫情漸緩和，券商花旗最新發表後告，預計香港樓價、零售數據可於4月見底，最快5月可錄按月恢復，預期5月至年底樓價可升5%至10%，並認為目前是吸納地產發展商、零售業主股份的時機。

花旗指出，香港樓市和零售市道最差情況已過，隨內地和香港疫情都減退，本地買樓和消費都有強勁反彈。

花旗：樓市有7大利好

花旗一直看好本港樓價，並認為該行年初看好樓市基本面的論據不單未有改變，也有新利好出現。該行重申，除了放寬按揭成數利好漸浮現、樓市供應短缺未改、土地供應少、農曆新年後旺季只是延後而非消失、潛在放寬措施5大原因，近期再有「無限量寬」令利率下跌、防疫抗疫基金紓緩失業率兩個新利好出現。

花旗預計，3月、4月零售銷售已經見底，料5月起會有更多港人出外消費，而內地和香港有望在6月有更多人流放寬措施出爐，而隨按年比較基礎轉鬆，超賣的零售業主股有望可有合理的周期反彈。

在發展商股份中，花旗最為看好新鴻基地產 （00016） 和新世界發展 （00017） ；在零售業主股，該行就看好恒隆 （00101） 、九龍倉置業 （01997） 和希慎 （00014） 。

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編輯：麥德銘