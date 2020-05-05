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英媒稱五眼聯盟報告內容 或與五眼聯盟情報無關

環球社會熱點 13:03 2020/05/05

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《衛報》引述消息指，澳洲宣稱源自五眼聯盟的報告，內容或非來自五眼聯盟情報，僅是公開資料。

澳洲傳媒早前取得一份，宣稱是「五眼聯盟」的報告，指中國隱暪新冠病毒疫情，導致疫情全球大爆發。惟有英媒質疑報告來源，引述消息指所謂五眼聯盟報告，內容疑與五眼聯盟無關，純粹來自已公開的資料。

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《衛報》報道，澳洲情報界消息人士指，「五眼聯盟」報告的內容，相信基於公開、公共領域的資料（based on open source, public domain material）。

有消息人士形容，這是打着機密印章的的公開資料（open source leads with a classification slapped on it），直言報告是建構輿論，對中國施壓的工具。

英國首相府被問及事件時，稱不會評論情報資料，但英國消息人士則透露，不察覺報告有使用來自國家情報組織的機密資料。

【五眼聯盟】中國被斥瞞疫或銷毀證據 致全球數十萬人死

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「五眼聯盟」是英國、美國、加拿大、澳洲及紐西蘭5個份屬友好的英語國家，組成的情報聯盟。報道指，英國及其他國家的情報機構，對病毒來自中國武漢的講法，未必沒有判斷，但都不想捲入愈趨緊張的國際紛爭。

澳洲《每日電訊報》日前披露一份聲稱由「五眼聯盟」撰寫的15頁報告，指中國隱瞞疫情爆發、破壞武漢病毒研究所實驗室的證據。報告指，華府認為病毒很大機會是從實驗室洩漏。

【五眼聯盟風波】俄稱中國隱瞞論純屬揣測 西方反華政治操作

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