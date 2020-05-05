【全球大流行】美國肉類供應面臨崩潰　 Costco限每人買3盒

▲ 肉類加工廠關閉亦令Shake Shack面對牛肉成本顯著上漲的問題。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情嚴重影響美國肉類供應，大型超市好市多（Costco）於昨日已宣佈限購新鮮肉類，每人最多只能購買3盒。而 Shake Shack亦指出，受疫情影響，近月牛肉價格顯著上升。

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受疫情所致，美國不少肉類加工廠亦被逼關閉，使肉類供應鏈陷入斷裂的危機。Costco在美國官網聲明指出，特定產品現時只可限購，以滿足更多顧客的需求，在新鮮肉類方面，將暫時限制牛肉、豬肉及雞肉產品，每人總共只能購買3盒。

肉類加工廠關閉亦令Shake Shack面對牛肉成本顯著上漲的問題。Shake Shack行政總裁Randy Garutti 指，現時未見供應出現嚴重短缺，但成本明顯大幅增加。他又透露，暫時雞肉及豬肉的價格尚可預測，因大部份都已簽訂價格協議。

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事實上，食品加工企業Tyson Foods董事會主席John Tyson日前警告，美國食品供應鏈正在崩潰。截至4月30日，美國至少有6300宗確診個案與肉品包裝設施有關。

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責任編輯：葉泳珊