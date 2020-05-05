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【新冠肺炎】多國承諾捐624億研疫苗 美俄無份捐

環球社會熱點 12:59 2020/05/05

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【新冠肺炎】多國承諾捐624億研疫苗 美俄無份捐

新冠肺炎疫情全球大流行，歐盟牽頭募捐以研發新冠肺炎疫苗。歐盟、英國、加拿大、沙特阿拉伯等逾30國及機構，承諾共同籌集80億美元（624億港元）。不過，美國、俄羅斯則未有參與。

歐盟委員會周一與英國、法國、德國、意大利、日本等召開視像會議。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指，所籌得的款項有助啟動前所未有的全球合作。

特朗普或下令改買美國製醫療用品 免依賴中國

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馮德萊恩形容，今次這麼快能籌到巨額損款，顯示出團結與人道的真正價值，但指在未來的日子裡還需要做更多的工作。

馮德萊恩又指，歌手麥當娜（Madonna）亦有捐出100萬歐元（約858萬港元）。

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紐約州長：戴口罩是感謝醫護最好方法

歐盟委員會、挪威承諾捐出10億美元，法國、沙特阿拉伯及德國亦分別承諾捐出5億歐元。日本則承諾提供捐出逾8億美元。

而代表中國的駐歐盟使團團長張明表示，除了早前已向世衞捐出2,000萬美元外，亦承諾追加捐3,000萬美元。

英國死亡人數將超越意大利 勢成歐洲最慘重

澳洲解封後爆集體感染 單日確診創兩周新高

美國、俄羅斯則未有參與今次的捐款。英國首相約翰遜（Boris Johnson）呼籲各國團結，形容研製疫苗可能是最迫切需要共同努力的事。

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