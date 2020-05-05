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【騰訊閱文】閱文急撲火股價反彈3%　明天與作家召開懇談會

金融經濟 12:49 2020/05/05

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【騰訊閱文】閱文急撲火股價反彈3%　明天與作者召開懇談會

閱文 （00772） 近日陷入「奴隸合同」風波，閱文股價今早反彈3%，中午收報33元，升1元或3.2%，成交7335萬元。報道指，閱文將與作者召開懇談會，5月6日開始第一次會議，充分聽取作家們的意見和建議。

早前有網絡作家指新合同條件十分苛刻，包括創作版權直至作家去世50年後都歸閱文；內容若不符合要求，平台可隨時終止協議並請第三方續完等。

程武、侯曉楠及閱文新團隊澄清，網絡上目前曝光的合同為去年9月就推出的合同，針對舊合同存在一些批評和意見，新管理團隊將與作家進行廣泛的溝通，對不合理的條款將會相應修改。閱文將於明日開始第一次懇談會。

針對「閱文集團要強推免費閱讀」的傳言，閱文集團管理團隊已經發布聲明，將會鞏固和保持付費模式，並探索創新模式。

【騰訊閱文】閱文被斥「吃人血饅頭」　股價跌幅擴至7%（第二版）

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 閱文集團（00772） 騰訊
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