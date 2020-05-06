上海迪士尼5月11日重開　全球「獨一迪士尼」

▲ 上海迪士尼下周重開，為全球第一個重開的迪士尼主題公園。

隨著新型肺炎疫情於中國內地受控，經濟活動逐步恢復正常，上海迪士尼樂園宣布，5月11日起將分階段重新開放，將會實行限流，以及採取提前預約制來控制每日入園遊客量，安排安全距離來控制旅客密度，並同時進行政府規定的健康預防措施，包括要求旅客放置口罩，檢測體溫，以及其他接觸追踪和及早發現的健康系統。

因應疫情，香港、東京以至法國巴黎和美國本土的迪士尼主題樂園至今依然關閉。東京迪士尼原訂於上月20日重開，但早前再次延長關閉時間。

下周一起，上海迪士尼樂園內的大部分景點、遊樂項目，部分娛樂演出以及商店和餐廳將在控制客流的基礎上恢復運營。一些有頻繁互動的景點和體驗，如兒童遊玩區，以及劇院演出將暫時不對遊客開放。

同時，除用餐外，遊客須全程佩戴口罩，接受體溫檢測，出示個人的「健康碼」，並在入園時出示身份證或旅行證件原件。

上海迪士尼樂園於3月上旬時已公布，樂園繼續保持關閉，但部分設施重新開放，包括迪士尼小鎮、星願公園、上海迪士尼樂園酒店的部分購物和餐飲商舖，以及部分休閒體驗服服務，以作為分階段恢復營運的第一步。期間，上述措施將會限制人流及縮短營運時間。

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