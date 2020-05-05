【ATM股價】阿里股價獨憔悴 還是瑞幸惹的禍?（訂戶專享） 金融經濟 12:53 2020/05/05 分享： 港股昨日急瀉逾千點後回穩，騰訊 （00700） 為首的科網股反彈力度較強，惟獨龍頭科網股阿里巴巴 （09988） 繼續斯人獨憔悴，今早股價逆市下跌。阿里股價轉弱非今日之事，更有與其他中概股集體走弱之勢，相信還是受瑞幸咖啡（美：LK）假數事件餘波所累。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 解讀股神巴菲特 表面樂觀內心懊惱（訂戶專享） 2020/05/04 解讀股神巴菲特 表面樂觀內心懊惱（訂戶專享） 都說Sell in May 股壇傳統智慧有因由（訂戶專享） 2020/05/01 都說Sell in May 股壇傳統智慧有因由（訂戶專享） 【滙豐業績分析】滙豐壞帳未見底 卻為港銀派定心丸 2020/04/29 【滙豐業績分析】滙豐壞帳未見底 卻為港銀派定心丸 創業板註冊制救市新招 拓IPO融資渠道（訂戶專享） 2020/04/28 創業板註冊制救市新招 拓IPO融資渠道（訂戶專享） 財庫局易帥 工作重點有路捉?（訂戶專享） 2020/04/27 財庫局易帥 工作重點有路捉?（訂戶專享） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 美股 香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 中國概念股 瑞幸咖啡（美：LK） 京東（美：JD） 網易（美：NTES） 百度（美：BIDU） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入