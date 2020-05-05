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【ATM股價】阿里股價獨憔悴 還是瑞幸惹的禍?（訂戶專享）

金融經濟 12:53 2020/05/05

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港股昨日急瀉逾千點後回穩，騰訊 （00700） 為首的科網股反彈力度較強，惟獨龍頭科網股阿里巴巴 （09988） 繼續斯人獨憔悴，今早股價逆市下跌。阿里股價轉弱非今日之事，更有與其他中概股集體走弱之勢，相信還是受瑞幸咖啡（美：LK）假數事件餘波所累。

...

欄名 : 交易講場

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