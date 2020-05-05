【人民幣】貿易戰2.0或一觸即發　離岸人幣試低位貶值潮殺到？

▲ 中美緊張關係再升溫，離岸人民幣（CNH）受壓。

新冠疫情未完，中美緊張關係再升溫，離岸人民幣（CNH）受壓，今日曾低見7.1329，逼近歷史低位7.1965 ，最新報7.1171，從低位反彈158點子。由於中國內地假期休市，在岸人民幣（CNY）要從周三才開始恢復交易。分析指出，中方可能在言語上加大力度回擊美國的威脅，人民幣周三可能面臨進一步的壓力。

特朗普接受霍士訪問時表示，中國試圖將病毒爆發歸咎於其他國家，相信中國曾犯下可怕的錯誤，但中方不想承認，又指關稅將是對中國「終極懲罰」，且稱「關稅至少是最棒的談判工具」。貿易戰2.0可能一觸即發。離岸人幣近日持續受壓，上周五創出逾一個月最大跌幅。



中美兩國上一次在8月份互相加徵關稅時，人行將中間價調弱至弱於7.00關口，離岸元人民幣隨之創出7.1965的紀錄低點。分析指出，若再度出現關稅噪音或美國威脅退出貿易協定，離岸人民幣將可能測試7.2或更弱的水平。花期報告稱，離岸人民幣已跌穿支持位，勢將首次試探9月低點，然後進一步向7.27回落，最終達到7.35水平。



另外，美國據報正研究對中國的報復措施，包括阻止500億美元政府退休基金投資中國股票。荷蘭合作銀行駐香港的全球策略師Michael Every發表報告中稱，這項潛在投資禁令將是美國開始限制資本流入中國的信號。他表示，因緊張關係升溫會打壓風險資產漲勢，新興市場貨幣可能再次下跌，人民幣「也不會例外」。

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編輯：吳敏芳