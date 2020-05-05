【新冠肺炎】蓬佩奧稱病毒源自武漢實驗室　世衛：無科學證據純屬猜測

【iMoney 訊】美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前表示，有「大量證據」證明病毒是源自於中國武漢的實驗室。世界衛生組織指，其言論只是猜測，並呼籲進行有科學根據的調查。

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世衛組織緊急計劃執行總監瑞安（Mike Ryan）在瑞士日內瓦出席綫上記者會時表示，未有收到美國政府所提出有關病毒源頭的資料和證據，以世衛而言，該說法純屬猜測。他指，世衛是一個「依循證據的組織」，如果美方有相關資料或證據，可由美方決定是否向大眾分享，或在何時公開。

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）又指，新冠病毒有約1.5萬組完整基因排序，按目前科學家研究顯示，病毒源自大自然。

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