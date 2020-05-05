【中美角力】特朗普或下令改買美國製醫療用品 免依賴中國

▲ 白宮貿易顧問納瓦羅指，新冠疫情反映美國太依賴中國生産的醫療用品及藥物，特朗普將下令聯邦機構改買美國製造的醫療用品。

中美兩國就新冠肺炎疫情再現爭端，美國總統特朗普更揚言或向中國加徵新關稅。白宮貿易顧問納瓦羅接受美媒訪問時指，新冠疫情反映美國太依賴中國生産的醫療用品及藥物，特朗普將下令聯邦機構改買美國製造的醫療用品。

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納瓦羅（Peter Navarro）周一（4日）接受霍士新聞訪問時，透露特朗普（Donald Trump）很快會簽署行政命令，要求聯邦機構採購美國製造的醫療用品。納瓦羅指，新行政命令會將「買美國貨」（Buy America）的措施擴展至醫療用品及藥物。

他又表示，美國政府會以放寬管制等進一步措施，協助製藥公司更容易在美國國内開展業務。

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路透社引述白宮部分現任和前任官員指，白宮與特朗普的顧問就新行政命令產生分歧，據悉美國財長姆欽（Steven Mnuchin）和白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）都反對。

有商界領袖、現任及前任政府官員都強烈反對這個措施，指美國目前急需N95口罩等防護醫療裝備，如美國政府下令改買美國製醫療用品，或令中國停止出口上述醫療用品。

超過80個商業團體於3月曾警告，如美國政府推行類似的命令，可能會加劇醫療設備和藥品的短缺情況，及影響新冠病毒疫苗的研發進度。

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納瓦羅在訪問中更稱「中國產生病毒」（China spawned the virus ），又聲稱中國隱瞞疫情6周，並在期間大量囤積超過20億個口罩等個人防護裝備。

中美兩國近期就新冠病毒源頭爭持不下。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）早前稱，有大量證據顯示新冠病毒源於中國武漢的實驗室。《環球時報》發表社評反擊，批評美國政府未能控制疫情，為配合美國大選而突出病毒起源問題，把美國人的憤怒和注意力轉移至中國。

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