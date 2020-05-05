▲ 數字經濟將迎來革命性創新

新冠肺炎疫情的爆發和擴散催化出數位經濟的加速進化與重心下沉。隨着新基建支撐起產業互聯網的運行框架，數字經濟將迎來革命性創新，具體表現為經濟參與主體實現普遍的數位化轉型，而數位技術也成為社會生活品質升級的重要基石。

數字經濟五方面降成本

數字經濟提升運行效率，從不同層面重塑宏微觀經濟版圖。學理表明，數字經濟可以通過不同管道降低經濟活動成本，也在不同層面影響着經濟主體和對應福利。具體而言，數字經濟對於成本的降低可以分為以下五種機制：

其一，降低搜尋成本，增加消費者福利。數字經濟從整體上對交換提供了極大便利，也提高了市場參與者的匹配品質，有助於消費者更容易購買到匹配自身偏好的商品，進而推動商品種類增加，提高消費者福利。

其二，降低複製成本，帶來非競爭性。與非數位商品不同，數位產品邊際成本接近零，這也令非排他性供給成為可能。

其三，降低交通成本，減少物理約束。數字經濟可以重塑本來受位置或距離約束的經濟活動，這也令「扁平的世界」成為可能。

其四，降低追蹤成本，易於捕捉個性化特徵。數字經濟的出現增加了異質性或個性化定價的可能，也凸顯了隱私問題的重要性。

其五，降低驗證成本，提高市場效率。在數位經濟的時代，線上聲譽系統部分替代了品牌聲譽，增進了非重複情境下的信任。

疫情後增長將進平台期

疫情衝擊加速行業進化，數位經濟銜接起短期復工與長期轉型。2020年，全球新冠疫情的爆發和擴散催化出數位經濟的加速進化與重心下沉，以綫上辦公、教育、娛樂、醫療、餐飲等為代表的數位經濟模式固化為日常生活的必須，激發出互聯網新一輪增長紅利。比如，在互聯網醫療領域，疫情期間「平安好醫生」7×24小時接診平台累計訪問人次達11.1億，新註冊用戶量增長10倍；2020年前兩個月，儘管社會消費品零售總額出現超過20%的斷崖式下跌，但綫上消費的同比增長部分緩釋了經濟停擺壓力。

短期來看，消費互聯網在新一波紅利一次性釋放後，在後疫情時代會不可避免進入平台期，但長期而言，隨着新基建支撐起產業互聯網的運行框架，數字經濟將迎來革命性創新。在經濟金融領域，更多參與主體依託雲計算、大數據、人工智慧等元素實現普遍的數位化轉型將成為促進科技創新、推動產業升級的重要力量；在社會生活領域，數位技術也將成為提高「應急管理、疫情防控、資源調配、社會管理」水準的基礎性工具。