  • 29°C
香港時間 : 2020505日 (二) 12:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【限聚令】禁令屆滿重開有望？　戲院商會：不排除重開後或播舊戲

商業 11:43 2020/05/05

分享：

戲院商會副理事長崔顯威出席電台節目時表示，不排除戲院開業後或會播放舊戲。（資料圖片）

限聚令等一系列限制人流的措施將於本周四屆滿。今早行政長官林鄭月娥亦表示，目前是時候可以放寬保持社交距離的措施。不過， 戲院及健身中心業界對於情況不感樂觀。

【疫市營商】今年第二季中小企營商信心疲弱　製造業跌至26.2

戲院商會副理事長崔顯威出席電台節目時表示，若戲院能重新營業，相信大部分戲院會隔行售賣戲票；且曾與政府探討過重開戲院後不準飲食。不過，他提到5月是傳統淡季，現時亦未有電視宣傳，料重開後生意仍大受影響。崔又指，香港以往會同步與荷里活播放電影，但現時外國電影業亦受影響，不排除戲院開業後或會播放舊戲。

另外，健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎則表示，部分健身中心作大班教學，10多人一班。若政府容許中心恢復營業，惟要求小班教學，就變相要分開幾班，而需要更多教練上班。柯形容與「判死刑」一樣，收入減少，惟租金、電費及人工等開支不變，「蝕過唔開」。他建議應按場地大小，分別規管人數上限。

【餐飲寒冬】公務員復工帶動食肆生意回升　惟晚市仍然慘淡

同樣受停業令影響的美容業則期待重開，美容業總會創會主席葉世雄透露，部分美容院已安排再噴消毒塗層，目前開始預約客人，預計重開早期會爆滿，但整體生意仍要觀察。  他續指，雖未知政府會否強制要求美容師戴眼罩等，但符合相關要求沒有難度。葉解釋，部分美容院在停業前，已要求美容師做足防疫措施，包括戴口罩、眼罩及分隔客人等。

【新冠肺炎】港商往返中國免14日隔離　即日起可申請（附申請表及要求）

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【疫市營商】今年第二季中小企營商信心疲弱　製造業跌至26.2
今日
【疫市營商】今年第二季中小企營商信心疲弱　製造業跌至26.2
【母親節優惠】Fossil攻網銷　推網上限定優惠
2020/05/04
【母親節優惠】Fossil攻網銷　推網上限定優惠
【母親節優惠】戶戶送母親節消費送蛋糕　聖安娜推母親節蛋糕85折
今日
【母親節優惠】戶戶送母親節消費送蛋糕　聖安娜推母親節蛋糕85折
【新冠肺炎】港商獲豁免接受強制檢疫　中總：可研粵港澳實施統一檢疫標準
2020/05/04
【新冠肺炎】港商獲豁免接受強制檢疫　中總：可研粵港澳實施統一檢疫標準
美容業 新冠肺炎 疫情 商會 限聚令 健身 口罩 電影院

上一篇文章

【防疫抗疫基金】遊樂場所牌照持有人　現可申請10萬元資助

下一篇文章

【疫市營商】今年第二季中小企營商信心疲弱　製造業跌至26.2
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【五一黃金周】廣東道人龍不再　尖沙咀商店生意按年暴跌
【五一黃金周】廣東道人龍不再　尖沙咀商店生意按年暴跌
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【餐飲寒冬】喜茶進駐香港不足2年　不敵社運及市場競爭門店大減
【餐飲寒冬】喜茶進駐香港不足2年　不敵社運及市場競爭門店大減
【新冠肺炎】港商往返中國免14日隔離　即日起可申請（附申請表及要求）
【新冠肺炎】港商往返中國免14日隔離　即日起可申請（附申請表及要求）
【新冠肺炎】港商獲豁免強制隔離　商會：沒有廠房如何申請？
【新冠肺炎】港商獲豁免強制隔離　商會：沒有廠房如何申請？
【口罩供應】台灣口罩出口禁令料6月解封　可恢復供港
【口罩供應】台灣口罩出口禁令料6月解封　可恢復供港