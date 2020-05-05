【限聚令】禁令屆滿重開有望？　戲院商會：不排除重開後或播舊戲

▲ 戲院商會副理事長崔顯威出席電台節目時表示，不排除戲院開業後或會播放舊戲。（資料圖片）

限聚令等一系列限制人流的措施將於本周四屆滿。今早行政長官林鄭月娥亦表示，目前是時候可以放寬保持社交距離的措施。不過， 戲院及健身中心業界對於情況不感樂觀。

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戲院商會副理事長崔顯威出席電台節目時表示，若戲院能重新營業，相信大部分戲院會隔行售賣戲票；且曾與政府探討過重開戲院後不準飲食。不過，他提到5月是傳統淡季，現時亦未有電視宣傳，料重開後生意仍大受影響。崔又指，香港以往會同步與荷里活播放電影，但現時外國電影業亦受影響，不排除戲院開業後或會播放舊戲。

另外，健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎則表示，部分健身中心作大班教學，10多人一班。若政府容許中心恢復營業，惟要求小班教學，就變相要分開幾班，而需要更多教練上班。柯形容與「判死刑」一樣，收入減少，惟租金、電費及人工等開支不變，「蝕過唔開」。他建議應按場地大小，分別規管人數上限。

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同樣受停業令影響的美容業則期待重開，美容業總會創會主席葉世雄透露，部分美容院已安排再噴消毒塗層，目前開始預約客人，預計重開早期會爆滿，但整體生意仍要觀察。 他續指，雖未知政府會否強制要求美容師戴眼罩等，但符合相關要求沒有難度。葉解釋，部分美容院在停業前，已要求美容師做足防疫措施，包括戴口罩、眼罩及分隔客人等。

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責任編輯：葉泳珊