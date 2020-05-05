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【新冠疫情】世衛再為中國護航 「無證據病毒來自武漢」

環球社會熱點 11:37 2020/05/05

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世衛反駁特朗普講法，稱沒有證據顯示新冠病毒來自中國。

美國總統特朗普及國務卿蓬佩奧等政界高層一再宣稱，新冠病毒源自中國武漢的實驗室。惟世界衛生組織及白宮顧問福西均唱反調，指出沒有證據證明病毒來自中國實驗室。

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世界衛生組織（WHO）緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）表示，美國政府並未提有提供證據，支持病毒來自中國實驗室的講法，斷言有關指控，純屬猜測。

瑞安強調，世衛是以證據為本的機構，非常歡迎能夠證實病毒來源的資訊，指這類公共衛生資料，對未來防疫十分重要。他稱若相關資料及證據確實存在，是否與外界分享，由美國政府決定。

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瑞安過去多次與特朗普（Donald Trump）唱反調，早前特朗普曾以中國病毒稱呼新冠病毒，瑞安當時稱警告，這些稱呼或會無意間導致種族歧視，強調病毒無分邊界、種族、膚色。

瑞安較令人印像深刻的，還有他的口罩無用論，他曾公開呼籲公眾無須戴口罩，指沒有證據顯示大眾戴口罩有潛在好處，更稱戴錯有反效果。

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另外，美國醫學權威專家、國家過敏症和傳染病研究所主任福西接受國家地理頻道（National Geographic）訪問時，指按病毒在蝙蝠的演化，科學證據非常非常強烈（very, very strongly）反映，新冠病毒不是人造。

福西稱，所有關於病毒隨時間逐步演化的資料，都強烈顯示，新冠病毒是在大自然中演化，然後變得可傳染其他物種。

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