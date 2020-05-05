【H按息減】1個拆息大跌至逾兩年低　每月供樓平多少？（第二版）

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數字經濟將迎來革命性創新
港匯持續強勢反映資金流入香港，連同金管局減發外匯基金票據變相放水，港元拆息（HIBOR）連日回落，以H按利息指標的1個月拆息計，拆息更跌至0.86339厘，較周一大跌20基點，為2018年4月以來最低，反映更多樓按供款跌至封頂息以下。
港元拆息全面下跌：
|到期日
|港元利息結算率（厘）
|較昨日變幅（厘）
|隔夜
|0.26095
|-0.39429
|1星期
|0.54714
|-0.34090
|2星期
|0.62214
|-0.29322
|1個月
|0.86339
|-0.19786
|2個月
|1.33000
|-0.14929
|3個月
|1.45268
|-0.18553
|6個月
|1.71429
|-0.10500
|12個月
|1.83998
|-0.7466
以市場低至H+1.24厘計，H按實際息已回落低至2.10厘，較不少樓按計劃封頂利息2.5厘，有較明顯差距。
以樓按利息2.1厘、還款年期25年計，每100萬元按揭貸款，相對以往2.5厘封頂息水平，H按供款人每月可節省近200元樓按支出。
金管局總裁余偉文周一出席立法會時已稱，香港銀行總結餘會在未來兩周將升至950億元水平，港元拆息在近期已轉下跌，估計利息尚有下調空間。
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