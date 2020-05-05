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【H按息減】1個拆息大跌至逾兩年低　每月供樓平多少？（第二版）

金融經濟 11:42 2020/05/05

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港匯持續強勢反映資金流入香港，連同金管局減發外匯基金票據變相放水，港元拆息（HIBOR）連日回落，以H按利息指標的1個月拆息計，拆息更跌至0.86339厘，較周一大跌20基點，為2018年4月以來最低，反映更多樓按供款跌至封頂息以下。

港元拆息全面下跌：

到期日 港元利息結算率（厘） 較昨日變幅（厘）
隔夜 0.26095 -0.39429
1星期 0.54714 -0.34090
2星期 0.62214 -0.29322
1個月 0.86339 -0.19786
2個月 1.33000 -0.14929
3個月 1.45268 -0.18553
6個月 1.71429 -0.10500
12個月 1.83998 -0.7466

以市場低至H+1.24厘計，H按實際息已回落低至2.10厘，較不少樓按計劃封頂利息2.5厘，有較明顯差距。

以樓按利息2.1厘、還款年期25年計，每100萬元按揭貸款，相對以往2.5厘封頂息水平，H按供款人每月可節省近200元樓按支出。

金管局總裁余偉文周一出席立法會時已稱，香港銀行總結餘會在未來兩周將升至950億元水平，港元拆息在近期已轉下跌，估計利息尚有下調空間。

相關文章：

金管局余偉文：利息有回落空間　1個月拆息逾一年低、更多樓按低於封頂息

滙豐最優惠利率維持5厘 存款利率不變

拆息 H按 香港金融管理局

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