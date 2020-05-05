【H按息減】1個拆息大跌至逾兩年低　每月供樓平多少？（第二版）

港匯持續強勢反映資金流入香港，連同金管局減發外匯基金票據變相放水，港元拆息（HIBOR）連日回落，以H按利息指標的1個月拆息計，拆息更跌至0.86339厘，較周一大跌20基點，為2018年4月以來最低，反映更多樓按供款跌至封頂息以下。

港元拆息全面下跌：

到期日 港元利息結算率（厘） 較昨日變幅（厘） 隔夜 0.26095 -0.39429 1星期 0.54714 -0.34090 2星期 0.62214 -0.29322 1個月 0.86339 -0.19786 2個月 1.33000 -0.14929 3個月 1.45268 -0.18553 6個月 1.71429 -0.10500 12個月 1.83998 -0.7466

以市場低至H+1.24厘計，H按實際息已回落低至2.10厘，較不少樓按計劃封頂利息2.5厘，有較明顯差距。

以樓按利息2.1厘、還款年期25年計，每100萬元按揭貸款，相對以往2.5厘封頂息水平，H按供款人每月可節省近200元樓按支出。

金管局總裁余偉文周一出席立法會時已稱，香港銀行總結餘會在未來兩周將升至950億元水平，港元拆息在近期已轉下跌，估計利息尚有下調空間。

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