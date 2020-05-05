【美國疫情】美國發債3萬億美元 破金融海嘯紀錄

▲ 美國財政部周一（4日）宣布，第二季將發行3萬億美元債券，以支付新冠肺炎帶來的經濟損失。

全球大流行新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，重創全球經濟，美國經濟比1930年代大蕭條更差。美國財政部周一（4日）宣布，第二季將發行3萬億美元（約23.3萬億港元）債券，以支付新冠肺炎帶來的經濟損失。發債額為上季發債的5倍以上，打破金融海嘯後發債金額的記錄。展望第三季仍要繼續借錢，現時美國國債總額已接近25萬億美元。

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MarketWatch報道，美國財政部至2月仍能承擔適度的債務償還。正常而言，家庭稅項的截止日期在4月15日，會為庫房帶來收入，但受新冠疫情影響，不少企業和工人都因此蒙受損失，政府不得不將4月至7月的稅收延期，庫房收入減少，令美國必須通過發行新債來支付醫療開支，以及援助企業。當局周三早上將公佈更多關於這次發債的資訊。展望第三季，仍要借6770億美元（5.2萬億港元）。

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美國聯儲局主席鮑威爾表示，如要經濟在今年稍後時候強勁反彈，議員或需採取其他措施刺激經濟。

報道指，今次財政部在4月至6月季度的發債3萬億美元，將高過任何一個完整的財政年度，更突破2009年受金融海嘯影響的發債金額1.8萬億美元（13.96萬億港元），創歷史新高。

去年美國財政部亦舉債1.28萬億美元。現時美國國債總額接近25萬億美元（193.8萬億港元）。

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