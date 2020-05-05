大摩高盛唱好全球經濟反彈 本港可同步走出谷底？

受新冠肺炎拖累，香港首季經濟錄得按年大跌8.9%，為有紀錄以來的最傷。市場關注本港今年經濟前景，不過外資大行高盛及摩根士丹利異口同聲稱全球經濟觸底反彈，本港是否有望同步走出谷底？

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疫情肆虐，令全球經濟活動冰封，首季經濟見負增長為預期之內。不過，隨着疫情漸露曙光，高盛及大摩經濟師都表示，有證據表明，全球經濟正觸底反彈。

預期經濟活動重啟 料全球經濟觸底反彈

高盛指，隨着許多國家審慎地重新開放經濟，封鎖和限制社交距離措施開始減少，目前經濟活動料已經見底。該行預測，發達經濟體將在本季度平均收縮32%，然後在第3和第4季度分別增長16%及13%。

另一大行大摩指出，從該行追蹤的多項高頻指標反映，全球經濟正在觸底反彈過程中。消費者預期有所改善，人員流動趨勢從低谷上升，另外，家庭支出的收縮速度亦較疫情爆發初期的幾周放緩。該行估計，是中國經濟在2月觸底，歐元區可能在4月達到谷底，而美國的時間則在4月下旬。

至於本港經濟，首季錄得8.9%的負增長，表現遠遜市場預期。財政司司長陳茂波昨日在記者會上對本港經濟前景感審慎，指經濟「三頭馬車」出口、消費和投資均「死火」。他又指現時經濟陷「深度衰退」，第二季形勢未許樂觀。不過，若全球疫情受控，經濟下半年有望走出谷底。陳茂波早前已下調對本港全年經濟預測，估計全年GDP將負增長4%至7%

疫情反彈風險 為經濟添變數

無論是外資大行還是陳茂波，疫情的發展，都是影響對經濟預測的最大變數。事實上，全球首季經濟面臨2008年金融海嘯以來最嚴重的重擊，正正是因為疫情令全球經濟停頓，目前疫情趨穩定，因而令市場憧憬逐步重啟經濟活動，經濟將復甦。

不過，須留意疫情在復工後會否反彈。高盛亦指出，隨着政府逐漸放鬆封鎖措施，另一個威脅是疫情第二波爆發並進一步破壞經濟活動的風險。

中美關係+社會運動 左右本港復甦

盡管市場對疫情受控感樂觀，不過，中美貿易戰的進程亦左右全球經濟發展。在過去兩年一直拖累全球經濟的中美貿易戰，近日再升溫。美國總統特朗普威脅可能向中國加徵關稅，又警告，若果中國無落實第一階段貿易協議中的增加購買美國商品，美方將會終止協議。特朗普再次強硬態度，令美股及港股率先添壓，市場憂中美關係惡化拖累全球經濟。

對於本港股經濟，除了受中美貿易左右，令受本港社會運動影響。社會運動料仍持續，料疫情過後，本地零售亦有社會運動響，本地政局不穩定，亦會影響本港經濟前景。

責任編輯：錢家鋒

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