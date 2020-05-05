【新冠肺炎】歐盟視像會議　籌逾80億美元抗疫　美俄未有參與

【iMoney 訊】新冠肺炎疫情持續，全球確診個案超過350萬宗，累計超過25萬人死亡。歐盟5月4日全球網上大型的募款活動，全球數十個領袖以視像方式宣布捐款，數小時內籌到逾80億美元（約620億港元），捐款將用作研發疫苗。

會議由歐盟與英國、法國、德國、意大利、加拿大、日本、挪威及沙特聯合主辦。最多確診個案的美國及疫情嚴重的俄羅斯未有代表參與，中國派駐歐盟大使出席。

據 BBC 報導，歐盟及挪威承諾捐出10億美元，法國、沙特阿拉伯和德國也捐出5億歐元，日本亦承諾捐款逾8億美元。歐盟所籌的款項中，44億美元將用於疫苗開發，約20億美元用於研究治療方法，16億美元用於檢測。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，是次籌款將協助全球展開合作，抗擊疫情，又指是各國團結的的象徵，但全球要戰勝病毒，仍需很長時間。

世界衛生組織總幹事譚德塞也形容，成功籌募經費展示全球一致抗疫。

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