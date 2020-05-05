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【阿里巴巴股價】阿里巴巴逆市再跌1%　投資者愈跌愈買密密入貨

金融經濟 12:10 2020/05/05

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【阿里巴巴股價】阿里巴巴逆市再跌1%　投資者愈跌愈買密密入貨

港股反彈，惟ATM 3股之一阿里巴巴 （09988） 近期持續弱勢，阿里巴巴暫時已連跌第4日，股價今早逆市再跌1%，低見186.9元。不過，投資者仍不死心，繼續趁阿里巴巴回調密密入貨。

阿里巴巴中午收報187.9元，跌1.8元或1%，成交30.8億元，為最大成交股份。截至中午收市，阿里巴巴187元價位的買盤增加至1400個，涉77.7萬股或1.45億元。

於早上10時39分，阿里巴巴187元價位排出1000個買盤，涉53.8萬股或1億元。

港股應驗「5窮月」魔咒，恒生指數5月開局跌逾1000點，投資者已趁跌市撈貨，昨日分別於阿里巴巴189元價位及188元排出「千人操」買盤。

阿里巴巴自4月17日高見211.8元後回落，阿里巴巴股價距離今早低位186.9元，已累計回調11.8%。

【阿里巴巴股價】投資者趁5月跌市入貨　阿里巴巴189元見「千人操」買盤

阿里巴巴原有大戶沽貨未停　來港沽逾1200億　美股尾市仍較港跌近3%

【港股前瞻】「5窮月」恒指例淡？基金：今個月睇升　騰訊阿里巴巴可買

【阿里巴巴股價】蔣凡仕途「止步」　阿里或陷接班人危機？

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 指數 撈貨 阿里巴巴

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