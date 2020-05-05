  • 28°C
香港時間 : 2020505日 (二) 10:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

PS5、Xbox Series X動態更新？遊戲商EA下月線上發布

科技 10:24 2020/05/05

分享：

遊戲商藝電（EA）最新宣布，於下月11日舉行 EA Play Live 線上發布會，估計將更新PlayStation 5（PS5）、Xbox Series X ，以及公布新遊戲消息等！（EA官網圖片）

受新冠肺炎疫情影響，世界行動通訊大會（MWC 2020）、遊戲開發者大會（GDC 2020）、遊戲界盛事 E3等相繼取消。遊戲商藝電（Electronic Arts，EA）最新宣布，於下月11日舉行 EA Play Live 線上發布會，估計將更新PlayStation 5（PS5）、Xbox Series X ，以及公布新遊戲消息等！

全球多項體育活動因疫情而停擺，全民居家抗疫，相信對體育遊戲更新亦有所期待。而EA Sports 旗下的體育遊戲，包括 Madden NFL、FIFA、NBA Live 和 NHL，亦預計會在該 EA Play Live上公布。

蘋果更新13吋MacBook Pro售9,999 起　兩倍儲存空間+新精妙鍵盤

【居家防疫】Switch遊戲《集合啦！動物森友會》打破全球銷量紀錄

順帶一提的是，微軟（Microsoft）亦會在本周四（7 日）舉行線上發布，或比EA更快公布與次世代主機遊戲有關的消息。不過EA Play Live 不但同時提及 PS5 和 Xbox Series X 遊戲的消息，亦有機會展示遊戲的更多細節。

YouTube用戶觀看習慣調查　烹飪及喜劇類影片最受歡迎

責任編輯：張寶燕

相關文章

停課不停學要有效率　軟硬件要配合必須得宜
2020/04/30
停課不停學要有效率　軟硬件要配合必須得宜
動森版Amazon網購平台　可在網上買賣交易家具物品？
2020/05/04
動森版Amazon網購平台　可在網上買賣交易家具物品？
【居家抗疫】《動物森友會》角色社長狸克　估計財富超越環球首富！
2020/04/30
【居家抗疫】《動物森友會》角色社長狸克　估計財富超越環球首富！
任天堂二代Switch主機規格曝光　效能提升並設有雙屏幕
2020/04/28
任天堂二代Switch主機規格曝光　效能提升並設有雙屏幕
疫情 PlayStation Microsoft XBOX 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 遊戲

下一篇文章

蘋果更新13吋MacBook Pro售9,999 起　兩倍儲存空間+新精妙鍵盤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【FinTech】滙豐推開商業戶口API　夥第三方便利初創開設戶口
【FinTech】滙豐推開商業戶口API　夥第三方便利初創開設戶口
【新冠肺炎】英媒：俄伊黑客擬竊疫苗機密　中國或有參與
【新冠肺炎】英媒：俄伊黑客擬竊疫苗機密　中國或有參與
Windows 10 再現安全漏洞　更新或延至月底推出
Windows 10 再現安全漏洞　更新或延至月底推出
【5G應用】5G香港已落地　簡單出部手機就用到？
【5G應用】5G香港已落地　簡單出部手機就用到？
蘋果更新13吋MacBook Pro售9,999 起　兩倍儲存空間+新精妙鍵盤
蘋果更新13吋MacBook Pro售9,999 起　兩倍儲存空間+新精妙鍵盤
【抗疫打氣】Facebook隱藏表情符號　手抱愛心Emoji登場
【抗疫打氣】Facebook隱藏表情符號　手抱愛心Emoji登場