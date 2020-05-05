PS5、Xbox Series X動態更新？遊戲商EA下月線上發布

▲ 遊戲商藝電（EA）最新宣布，於下月11日舉行 EA Play Live 線上發布會，估計將更新PlayStation 5（PS5）、Xbox Series X ，以及公布新遊戲消息等！（EA官網圖片）

受新冠肺炎疫情影響，世界行動通訊大會（MWC 2020）、遊戲開發者大會（GDC 2020）、遊戲界盛事 E3等相繼取消。遊戲商藝電（Electronic Arts，EA）最新宣布，於下月11日舉行 EA Play Live 線上發布會，估計將更新PlayStation 5（PS5）、Xbox Series X ，以及公布新遊戲消息等！

全球多項體育活動因疫情而停擺，全民居家抗疫，相信對體育遊戲更新亦有所期待。而EA Sports 旗下的體育遊戲，包括 Madden NFL、FIFA、NBA Live 和 NHL，亦預計會在該 EA Play Live上公布。

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順帶一提的是，微軟（Microsoft）亦會在本周四（7 日）舉行線上發布，或比EA更快公布與次世代主機遊戲有關的消息。不過EA Play Live 不但同時提及 PS5 和 Xbox Series X 遊戲的消息，亦有機會展示遊戲的更多細節。

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責任編輯：張寶燕