【疫市營商】第二季中小企營商信心疲弱　製造業指數達26.2跌幅最高

▲ 香港生產力促進局（生產力局）今天公布2020年度第二季 「渣打香港中小企領先營商指數」調查，綜合營商指數由上季的33.1下跌6.9。（資料圖片）

疫情打擊本港經濟，不少行業生意均受挫。香港生產力促進局（生產力局）今天公布 2020年度第二季 「渣打香港中小企領先營商指數」調查，綜合營商指數由上季的33.1下跌6.9至26.2，顯示中小企營商信心疲弱。

生產力局首席數碼總監黎少斌指出，中小企的營商信心受全球疫情大流行而顯得疲弱，因此是次指數錄得新低亦是意料之內。他預期在本地及環球經濟各種不明朗因素下， 中小企將面臨更困難的營商環境。

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據了解，是次三大行業分類指數均下跌，尤以製造業錄得最明顯的跌幅，較上季下跌8.0至26.2，；所有分項亦見下跌，並以「環球經濟」跌幅最多。黎解釋，製造業上季受惠於中美貿易磨擦見曙光，止跌回升；惟本季受疫情全球大流行影響，早前大型工廠停工、歐美方面又有不確定性，令製造業跌幅最大。

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第二季三大行業分類指數均跌、中小企營商信心又轉弱，有41%受訪中小企表示，正利用電子或網上平台進行銷售或宣傳推廣。可反映企業於「疫」 境下，仍希望利用科技推廣業務以維持營運。 不過，有84%中小企期望，在推動數碼科技應用時得到協助，包括合適的工具及系統建議、企業網絡保安支援及相關培訓課程。

黎表示， 第二輪防疫抗疫基金下推出遙距營商計劃，將資助企業利用資訊科技方案，營運和提供服務。該計劃於本月18日正式接受申請。他強調，現致力優化各計劃的申請程序，而對於今次計劃，他期望可在10個工作天內完成審批、並將結果回覆申請者。

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記者：馬意文