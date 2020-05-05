【林鄭記者會】食肆放寬至每枱8人、向市民免費派發可重用口罩、5月27日起分階段復課

行政長官林鄭月娥下午3時開記者會，詳細交代最新防疫措施，新措施將包括食肆每檯人數上限由4人變8人，而中三至中五就會在27日起先行復課，而小四至中二於6月8日復課。

林鄭月娥指出，過去3個多月透過各界努力，確診1041宗，過去16天沒有本地個案。無論從感染比率、重病、死亡率都低於全球，故是適當時候放寬社區隔離措施。

7類處所可重新開放，包括遊戲機中心、戲院、營業期間要遵守防疫規定；4類處所仍卡拉OK、浴室、派對房間、夜總會仍續停業14日，群組聚集限制由4人放寬至8人。措施是根據風險、必要性、人群聚集多寡來衡量，例如考慮開放戲院時，是可以睇戲，但唔好飲食，可以美容，但霧化就不好。

此外，港府宣布，會派發可重用口罩，名稱為「銅芯抗疫」口罩或CuMask，林鄭月娥稱，CuMask人人有份，市民只需網上登記，港府就會派員上門派發CuMask。

【港府口罩CuMask】港府派銅芯抗疫口罩「CuMask」 網上登記送上門

以下為記者會即時重點：

【4：30】卡拉OK「活動」有管制，飲酒「活動」係無禁止過。對於為何放寬酒吧未放寬卡拉OK，陳肇始解釋稱，酒吧在重新開業後仍有相對嚴格的限制，包括每枱只限4人，不能跳舞、表演等。她又提到，唱歌時多數不會戴口罩，風險相對較高。

【4：23】CuMask經清洗後可用60次

【4：18】林鄭表示，落實管制措施、口岸管制措施，代價非常大，入境客只有200人，最多一日只有800人，安全範圍下放寬，否則香港經濟寒冬。至於口岸放寬，現時未是時候研究放寬海、陸、空口岸，嚴守關口。

【4：15】登記領取CuMask，一人可以最多為5個人登記領取。

【4：10】對於疫情逾百日後才派發口罩，林鄭月娥稱，成績由人評價，直言港府處理不能說盡善盡美，理解疫情初期口罩供應不足惹不滿。她重新解釋，港府當時也沒有充足口罩，需要先為醫護預留口罩，現時仍認為有關做法是負責任做法。

【4：04】林鄭表示，疫症尚未有疫苗，若等待疫情完全消退才放寬社交隔離措施並不現實，要考慮經濟情況及實際環境。

【3：54】楊潤雄表示，跨境學童處理複雜，牽涉深圳疫情、防疫措施，每日2.7萬學童經過關口，要同學校傾怎幫助學童。

暑假安排無須特別取消，可按學校原有時間表放暑假。他解釋，過去一段時間學校透過網上授課，稱得上是「停課不停學」，但亦容許學校自行考慮在暑假補課。

【3：51】陳肇始表示，考慮放寬處所開放限制時，衡量過風險、人與人之間的距離、人數多寡、必須性等因素，最終決定重新開放7類處所。若之後有疫情爆發，或會重新收緊措施。

每項細緻考慮，例如可以睇戲，但唔好飲食，可以美容，但霧化就唔好。

【3：48】林鄭表示，口罩供應在疫情開始時相當緊張，並不存在政府積存口罩的問題，過去3個月一直改善口罩不足問題。

【3：43】每學童有兩個「銅芯抗疫」口罩

【3：41】明日5月6日（周三）起可以登記，登記為期1個月，預計登記後兩星期就會由香港郵政送上府。

【3：35】14日強制檢疫安排下，跨境學童料可獲豁免，惟亦要內地方面配合，目前正積極洽商。

【3：34】小學6月8日起復課，5年級是關鍵一年，要至少有1學年時間，才進行考試。

【3：31】教育局局長楊潤雄表示，復課措施宜緊不宜鬆，學校所人員必須配戴口罩，搭校車必須戴口罩，抵達學校時亦須測量體溫。勤洗手，身體不適不要上課。半日上課，避免一同用膳。非密集之下，可有適量體育活動，避免水上活動。

學校可調動時間表，分批上課，學生之間應保持距離，減少小組討論，禱告及集會亦可改以廣播形式進行。教育局未來一星期內會發出指引，所有學校均須遵守。

【3：30】食物及衞生局局長陳肇始表示，由1月至4月已進行10萬次檢測，檢測比列與其他地區比偏高。她續指，計劃加強檢測，包括為無病徵的高危群組進行檢測。

【3：21】過去14天確診個案，都有外遊記錄，本地疫情緩和，海外則仍嚴重。政府適時仍會有防疫措施。

【3：19】派發口罩予弱勢社群的政策亦會持續，至今已透過慈善組織分發330萬個口罩，未來或會動用政府口罩儲備繼續派發。

【3：18】向私營機構醫護提供口罩，提供總數50萬個口罩

【3：17】在抗疫物資方面，政府將動用8000萬元支援院舍增加防疫塗層；所有政府清潔僱員每可獲派兩個口罩。

【3：16】透過學校，向學生提供一次性口罩。

【3：11】口罩供應：向有身份證市民，免費派可重用口罩。上網登記，送貨上門。

【3：10】復課安排：5月27月起，中三至中五逐步復課；小四至中二則6月8日復課；K3至小三6月15日；K1至K2則在不會在本學期復課。

【3：08】7類處所可重新開放，包括遊戲機中心、戲院、營業期間要遵守防疫規定；4類處所仍卡拉OK、浴室、派對房間、夜總會仍續停業14日，群組聚集限制由4人放寬至8人。

【3：06】食肆每枱最多4人的規定，放寬至每枱8人，其他「規定」維持不變。

【3：04】適當時候放寬社區隔離措施

【3：00】林鄭月娥表示，過去3個多月透過各界努力，確診1041宗，過去16天沒有本地個案。無論從感染比率、重病、死亡率都低於全球。

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林鄭月娥今早出席行政會議前稱，放寬社交距離設施的時機已到，港府正研究確實措施，很快會作決定，籲多耐心等待，有決定後會盡快公布限聚令安排。消息指，行政會議已通過，放寬多項保持社交距離的防疫措施。

警隊高層被指居所僭建、違法出租、霸佔官地，林鄭月娥稱，所有人在法律面前都是平等，不會理涉事人身份，但不能評論個別個案，有關部門會調查，也要求他們調查後開誠布公。

對於地政署長於派員調查事件後同日調職，林鄭月娥稱，政務主任不時有輪替，也需要有時間醞釀，是次調任是正常安排，與事件無關。

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