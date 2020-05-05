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【中美角力】不要中國口罩？　特朗普擬簽行政命令要求購買美國製造醫療產品

金融經濟 09:23 2020/05/05

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白宮方面表示，美國總統特朗普計劃簽署行政命令，要求聯邦機構購買美國製造的醫療產品。

美國總統特朗普計劃簽署行政命令，要求聯邦機構購買美國製造的醫療產品，避免對中國依賴。據悉，該行政令將「購買美國貨」的要求擴展到醫療產品和藥品。

特朗普貿易事務顧問納瓦羅在接受霍士新聞訪問時表示，一項命令將很快出台，要求聯邦機構購買美國製造的醫療產品，並稱新冠肺炎疫情暴露了美國對中國的依賴。納瓦羅沒有透露行政令的其他細節。

據悉，該行政令將把「購買美國貨」的要求擴展到醫療產品和藥品。納瓦羅稱，還需要採取進一步措施，包括放鬆管制，使製藥企業更容易在美國運營。

納瓦羅提出的行政令遭到企業領袖以及現任和前任官員的強烈抵制，他們認為，採取行動限制進口可能會促使中國限制急需的N95口罩和其他保護設備的發貨。今年3月，80多個商業團體警告稱，這樣的行政令或將加劇醫療設備和藥物的短缺，並推遲疫苗的開發。

特朗普上週五簽署的一項行政命令，該項命令將把「購買美國貨」的範圍擴展到電網。

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編輯：吳敏芳

 

疫情 貿易戰 經濟 特朗普 納瓦羅 中國 口罩 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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