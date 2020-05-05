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道指期貨升121點　恒指黑期升130點（不斷更新）

金融經濟 08:33 2020/05/05

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道指期貨升121點　恒指黑期升130點（不斷更新）

市場關注中美就疫情爭拗會否變成新一輪貿易戰，美股受壓，惟科技股低位見支持，道指先跌後回穩倒升26點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開33點，恒指開報23580點。

渾水創辦人Carson Block︰股市將大跌　目前估值不合理

【ETF價格會否變負？】短炒槓桿及反向ETF前需知的六問六答

【香港經濟】香港首季GDP按年跌8.9%遜預期　歷來最差（第二版）

【08：33】日本及南韓今日假期休市。

【08：25】恒指黑期升130點，報23665點；美股期貨向上，道指期貨升121點，報23692點。

【08：15】股市自3月重挫後出現反彈。不過，渾水研究創辦人Carson Block預計，後市將會大跌，因目前估值並不合理。

【07：30】滙豐 （00005） ADR折合報38.4元，跌0.5%；騰訊ADR （00700） 折合報399.85元，微跌不足0.1%。

【07：00】美股受壓，道指最多下挫362點，午市跌幅收窄至146點，惟科技股低位見支持，道指先跌後回穩，收報23749點，倒升26點；標指收報2842點，升12點或0.4%；納指收報8710點，升105點或1.2%。

港股ADR收報23580點，跌33點或0.1%；恒指夜期收報23430點，升57點或0.2%。

道指倒升26點港股ADR跌33點　紐約期油升3.1%

【疫情焦點】全球累計近365萬確診　美國確診逾121萬

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 期貨 ADR 騰訊控股（00700） 藍籌股 紐約期油 恒指夜期 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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