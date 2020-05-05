大家樂午後升逾4%　消息指食肆每枱上限放寬至8人（不斷更新）

▲ 道指期貨升121點 恒指黑期升130點（不斷更新）

市場關注中美就疫情爭拗會否變成新一輪貿易戰，美股受壓，惟科技股低位見支持，道指先跌後回穩倒升26點。美股期貨今早續向上，恒生指數反彈高開141點，開報23755點，大市早段升逾200點後回順，恒生指數半日升128點，中午收報23742點。

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【13：16】滙豐 （00005） 升幅擴至0.9%，試39元水平。

【13：09】消息指食肆每枱上限放寬至8人，大家樂 （00341） 升逾4%；大快活 （00052） 升2.7%；太興 （06811） 升5.8%。

據悉，行政會議今早（5日）通過多項放寬防疫措施，包括中三至中五先於5月27日復課，亦會放寬限聚令和食肆每枱人數限制至8人，詳情將今日下午交代。

【13：05】恒指升約200點，重上23800點。

【13：02】創科 （00669） 午後進一步抽升，股價升5.5%，高見60.35元。

【13：01】恒生指數午後初段升約175點，試23800點水平。滙豐 （00005） 升0.8%；騰訊 （00700） 升1.2%。

【12：55】恒指黑期於港股午後開市前升約245點，報23780點。

【12：50】澳洲聯儲維持利率0.25%不變，符市場預期。

【12：30】恒指黑期升約200點，報23735點；道指期貨升208點，報23779點。

【12：18】油價向上，紐約期油升6.9%，報21.79美元；布蘭特期油升4.3%，報28.36美元。

【12：03】創科 （00669） 半日升4.7%，為表現最佳藍籌；中海外 （00688） 逆市跌1.1%，藍籌中表現最差。

【12：00】恒生指數半日升128點，中午收報23742點。國指中午收報9639點，升40點。主板成交380億元。騰訊 （00700） 升1.1%，中午收報404.2元；滙豐 （00005） 升0.7%，中午收報38.85元。友邦 （01299） 轉跌0.2%，中午收報67.8元。

【11：55】本港地產股造好，長實 （01113） 升0.9%；新地 （00016） 升1%；新世界 （00017） 升1.3%；信置 （00083） 升1.4%

【11：40】重磅藍籌之一友邦 （01299） 升幅收窄，最新報67.9元，無升跌。

【11：37】港股中午收市前升約125點，報23739點。

【11：16】汽車股上升，吉利 （00175） 升3.6%；華晨 （01114） 升2.2%；廣汽 （02238） 升3.3%；比亞迪 （01211） 升0.3%。

【10：56】大市升幅收窄至約100點，於23700點水平。

【10：54】易易壹金融 （00221） 破頂高見0.75元後倒跌近13%。宏安集團 （01222） 大股東鄧清河透過全資公司Caister私有化系內易易壹金融 ，作價為每股0.3元現金以及8股宏安股份，即總作價0.924元，較昨日易易壹金融收市價0.64元高44.4%。

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【10：36】星宇控股 （02346） 升幅擴大至4成，高見0.495元。

【10：28】大家樂 （00341） 升3.1%；大快活 （00052） 升1.3%；太興 （06811） 升2.9%。林鄭月娥稱，港府留意有意見要求放寬社交距離設施，認同時機已到，港府正在研究確實措施，很快會作決定。

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【10：26】港股升勢回順，恒指升幅收窄至約150點。

【10：11】陽光油砂 （02012） 抽升四成，高見3.2元，成交231萬元。

【09：53】星宇控股 （02346） 反彈17%，星宇晚間發公告指，接獲執行董事、主席、行政總裁及控股股東呂竹風知會，由於公司股價下午突然下跌，導致觸發執行有關Wind Lv（呂竹風全資擁有公司）持有股份的保證金融資，8299.2萬股公司股份已被強制出售，佔公司股份16.6%。

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【09：50】F三星原油期 （03175） 升7.8%，高見1.94元；FGX原油 （03097） 亦升半成。

【09：48】隸屬於廣東省航運集團的珠江船務 （00560） 公布，收購新創建 （00659） 旗下、新世界第一渡輪服務（簡稱新渡輪）60%股權，代價2.328億元。珠江船務升1%；新創建升1.6%。

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【09：46】美團 （03690） 股價造好，升幅擴大至3.2%，高見104元。

【09：43】港股早段升幅擴大至200點，升至23800點水平。

【09：40】SOHO中國 （00410） 反彈逾7%，高見2.99元。外電昨引述消息人士報道，美國私募基金黑石（Blackstone）投資SOHO中國的磋商陷入停滯，SOHO昨跌25.6%。

【09：39】閱文 （00772） 升半成。據內媒報道指，閱文集團為平息外界怒火，將與作者召開懇談會，明日開始第一次會議。

【09：35】重磅藍籌個別發展，滙豐 （00005） 逆市跌0.7%，低見38.3元；中移動 （00941） 跌近0.1%。騰訊 （00700） 升1.2%；港交所 （00388） 升0.9%；友邦 （01299） 升0.4%

【09：30】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 續跌1.4%，低見187元；騰訊 （00700） 反彈1%，高見404.6元；美團 （03690） 升2%，高見102.8元。

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【09：29】金山軟件 （03888） 升2.3%。金山軟件公布，由集團分拆的金山雲於周一（4日）向美國證交會公開提交初步招股章程，料發售2500萬股股美國存托股份（ADS），包銷商亦可行使超額配股權額外購買375萬股。每股初步發售價預期介乎16至18美元，集資額料大約4.5億美元（35億港元）。

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【09：26】原油價格向上，三桶油高開，%中石油 （00857） 升1.2%；中海油 （00883） 升2.1%；中石化 （00386） 升1.1%。

另外，F三星原油期 （03175） 升6.1%。

【09：25】德昌電機 （00179） 盈警，股價跌2.7%，開報12.38元。德昌電機預計截至3月底年度將錄得一項商譽及其他無形資產的減值約8億美元（約62億港元），因此將導致公司財政年度錄得虧損。

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【09：24】領展 （00823） 發盈警，股價逆市跌0.5%，開報67元。領展預計截至2020年3月31日止年度錄得淨虧損，主要由於物業估值預期下跌12.3%（即減少272億元），以及設立支援商戶的同舟計劃及多方面措施，但預期年度之可分派收入仍將維持穩定。

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【09：23】樂遊科技 （01089） 復牌升3.9%，開報2.4元。樂遊科技披露，獲控股股東郁國祥告知，郁國祥於4月29日與浙江世紀華通（深：002602）訂立諒解備忘錄，可能出售其持有的部分或全部公司持股。

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【09：20】恒生指數升141點，開報23755點。騰訊 （00700） 升0.3%，開報401.2元；滙豐 （00005） 平開，報38.6元。

【09：14】即月期指開報23600點，升227點或1%。

【08：55】原油價格上升，紐約期油升4.8%，報21.37美元；布蘭特期油升2.6%，報27.91美元。

【08：33】日本及南韓今日假期休市。

【08：25】恒指黑期升130點，報23665點；美股期貨向上，道指期貨升121點，報23692點。

【08：15】股市自3月重挫後出現反彈。不過，渾水研究創辦人Carson Block預計，後市將會大跌，因目前估值並不合理。

【07：30】滙豐 （00005） ADR折合報38.4元，跌0.5%；騰訊ADR （00700） 折合報399.85元，微跌不足0.1%。

【07：00】美股受壓，道指最多下挫362點，午市跌幅收窄至146點，惟科技股低位見支持，道指先跌後回穩，收報23749點，倒升26點；標指收報2842點，升12點或0.4%；納指收報8710點，升105點或1.2%。

港股ADR收報23580點，跌33點或0.1%；恒指夜期收報23430點，升57點或0.2%。

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責任編輯︰梁浩碩