▲ 道指倒升26點港股ADR跌33點 紐約期油升3.1%

道指倒升26點

市場關注中美就疫情爭拗會否變成新一輪貿易戰，加上「股神」巴菲特盡沽航空股，美股受壓，道指最多下挫362點，午市跌幅收窄至146點，惟科技股低位見支持，道指先跌後回穩，收報23749點，倒升26點；標指收報2842點，升12點或0.4%；納指收報8710點，升105點或1.2%。

港股ADR跌33點

港股ADR收報23580點，跌33點或0.1%；恒指夜期收報23430點，升57點或0.2%。

紐約期油升3.1%

各地開始放寬因新冠疫情實施的限制，原油價格上升，紐約期油收報20.39美元，升0.61美元或3.1%；布蘭特期油收報27.2美元，升0.76美元或2.9%。

美滙指數升0.4%

市場憂慮新一輪貿易戰，資金流入美元避險，美滙指數報99.51，升0.4%。歐元兌美元報1.0905；美元兌日圓報106.68。

美國10年期債息報0.631厘。

資金避險金價升0.7%

中美關係再度升溫，避險情緒上升，資金流入金市，紐約期金收報1713.3美元，升12.14美元或0.7%，現貨金於1711美元水平。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」



一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩