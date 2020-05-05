【美股收市】科技股領漲 納指彈逾1% 道指倒升

中美角力風雲再起，加上「股神」巴菲特（Warren Buffett）盡沽航空股，兩大陰霾困擾美股，道指早段一度跌逾360點 ; 其後有買盤在低位吸納科技股，帶動納指率先反彈，道指尾市也逐步收復失地。

道指先跌後回穩，收報23749點，倒升26點；標指收報2842點，升12點或0.4%；納指收報8710點，升105點或1.2%。

市場關注中美就疫情的爭拗會否變成新一輪貿易戰，盡管美國總統特朗普聲稱要為疫情追責，威脅對中國徵新關稅，惟白宮副國安顧問波廷格（Matt Pottinger）周一表示，美國目前沒有考慮就中國處理疫情不力實施懲罰，而特朗普打算簽署行政命令，要求聯邦機構採購美國製醫療產品，避免依賴中國。有關消息令市場壓力得以紓緩。

在疫情最嚴重的紐約州，州長科莫(Andrew Cuomo)周一公布4階段重啟經濟計劃，在首階段，建築業、製造業和指定零售商可以先重啟 ; 第2階段則為金融、行政管理支援、房地產及出租物業行業 ; 第3階段是餐廳、酒店重開，最後是文娛設施和教育界機構。他未有說明哪些地區可先解封，也未有解封明確時間表。

美國肉食供應商泰森食品(Tyson Foods)公布，截至3月28日止第二季，每股經調整盈利為77美仙，遠低於預期的1.04美元；收入升4.3%至108.9億美元，同樣低於預期的109.6億美元。泰森警告，疫情破壞肉食供應鏈，工廠的產能可能下降，供應難以如常。

另外，美國財政部公布，預期第二季新增近3萬億美元淨借貸，創紀錄最多，主要用於應對疫情，包括為個人和企業提供援助的開支法案、延遲稅務收入等，並預期第三季仍然會增加6770億美元的淨借貸。

隨着更多國家部署重啟經濟，市場預期油市需求回升，加上5月開始落實減產，對油價帶來支持。紐約期油漲3%，重上20美元關，收報20.39美元，升3.1%；布蘭特期油收報27.2美元，升2.9%。

市場仍擔心中美因疫情爭拗導致關係緊張，美元和避險資產向上，美匯指數升0.3%，報99.53；紐約期金收市升0.7%，報1713.30美元。