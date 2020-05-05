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【疫情焦點】美國確診破120萬宗  FDA收緊抗體檢測規管

環球社會熱點 01:48 2020/05/05

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新冠肺炎疫情全球蔓延，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，全球累計確診破361萬宗，較上日增加53,047 宗；死亡人數破25萬，較上日增加2186人。
美國累計確診破120萬宗，較上日增加12672 宗；死亡人數達69116人，較上日增加518人。紐約州長科莫(Andrew Cuomo)表示，當地的新增住院人數、確診人數與死亡人數均持續下降，疫情正處於下坡階段。
針對新冠病毒抗體檢測效果未如理想，以及廠商的宣傳工作失當問題，美國食品及藥物管理局(FDA)宣布收緊監管規例，規定抗體試劑製造商在10天內，必須向當局提交「緊急使用授權」(EUA)表格，以及有助證實檢測結果有效的數據。
當局已經核准12種抗體試劑可投入緊急使用，另外有超過250種抗體試劑，正進行緊急使用授權的前期預審或者檢討工作。

另一方面，歐盟委員會與各國領袖及慈善家舉行網上會議，各方承諾80億美元款項，推動合作研發新冠病毒疫苖。
世界衛生組織總幹事譚德塞形容，成功籌募經費，強有力的展示全球一致抗擊疫情。

英國試行手機應用程式追蹤病史，作為逐步放寬防疫的其中一項措施。計選擇懷特島進行試用，是由於當地大部分是年老居民，手提電話數目相對較少，可在初期克服大部分挑戰後，才推廣至全英國。

疫情 譚德塞 英國 紐約州 美國 歐盟 新冠肺炎疫情

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新型冠狀肺炎全球疫情（05月05日 時間02:00）

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