【樓市分析】住宅車位連環蝕　貪平炒賣易中伏

港人愛投資磚頭，貪其有租收，回報又穩定，惟住宅樓價高企，工商舖投資金額又大，部分投資者只好退而求其次，投資銀碼較細的車位。代理常說，投資車位好過住宅，理由通常有幾個：供不應求、不用花錢裝修、不用擔心租霸、管理易、不受額外印花稅限制。

租價齊跌 轉手極難

代理講到這麼好，投資車位豈不是必賺？不過，事實卻非如此，若留意近期新聞，不難發現住宅車位的蝕讓成交，如深井豪景花園3期一個雙號車位，最近以53萬元易手，業主兩年帳面損失30萬元，車位期內貶值近四成。

值得留意的是，車位價跌之餘，車位租金同樣下跌，若扣除差餉同地租，租金回報隨時只得兩厘，甚至更低。雪上加霜的是，目前車位成交量大減，除非肯大劈價，否則也難易手。

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養車使費大 疫市需求跌

百業興旺時，市民自然有閒錢養車，故有需要租或買車位。然而，經濟轉差時，由於養車使費大，市民為減省開支，除了不買車，更可能賣車，改搭公共交通工具，以致車位需求大減，價格隨之大跌。

雖然車位價格大跌，前景看似暗淡，但個別投資者則趁疫市出手。舉例說，資深投資者、祥益地產總裁汪敦敬，早前便以109萬元，購入嘉湖山莊車位。他接受《經濟日報》訪問說：「車位投資價值是空前的高，因為近這10年環境轉了，樓市辣招的控制，令很多人有閒置的錢，所以有錢買車，買了車自然覺得交租不值，於是會買車位。」不過，他又提醒，投資車位要看環境，不能一概而論。

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