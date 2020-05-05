  • 29°C
香港時間 : 2020505日 (二) 13:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:美股戰報

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【樓市分析】住宅車位連環蝕　貪平炒賣易中伏

股樓投資 12:12 2020/05/05

分享：

港人愛投資磚頭，貪其有租收，回報又穩定，惟住宅樓價高企，工商舖投資金額又大，部分投資者只好退而求其次，投資銀碼較細的車位。代理常說，投資車位好過住宅，理由通常有幾個：供不應求、不用花錢裝修、不用擔心租霸、管理易、不受額外印花稅限制。

租價齊跌　轉手極難

代理講到這麼好，投資車位豈不是必賺？不過，事實卻非如此，若留意近期新聞，不難發現住宅車位的蝕讓成交，如深井豪景花園3期一個雙號車位，最近以53萬元易手，業主兩年帳面損失30萬元，車位期內貶值近四成。

值得留意的是，車位價跌之餘，車位租金同樣下跌，若扣除差餉同地租，租金回報隨時只得兩厘，甚至更低。雪上加霜的是，目前車位成交量大減，除非肯大劈價，否則也難易手。

相關文章：【疫境樓市】炒燶車位慘蝕離場　不足一年輸逾三成

養車使費大　疫市需求跌

百業興旺時，市民自然有閒錢養車，故有需要租或買車位。然而，經濟轉差時，由於養車使費大，市民為減省開支，除了不買車，更可能賣車，改搭公共交通工具，以致車位需求大減，價格隨之大跌。

雖然車位價格大跌，前景看似暗淡，但個別投資者則趁疫市出手。舉例說，資深投資者、祥益地產總裁汪敦敬，早前便以109萬元，購入嘉湖山莊車位。他接受《經濟日報》訪問說：「車位投資價值是空前的高，因為近這10年環境轉了，樓市辣招的控制，令很多人有閒置的錢，所以有錢買車，買了車自然覺得交租不值，於是會買車位。」不過，他又提醒，投資車位要看環境，不能一概而論。

相關文章：【滙豐不派息】滙豐取消派息　套股轉炒車位划算？

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https：//imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

【疫境樓市】炒燶車位慘蝕離場　不足一年輸逾三成
2020/04/20
【疫境樓市】炒燶車位慘蝕離場　不足一年輸逾三成
【滙豐不派息】滙豐取消派息　套股轉炒車位划算？
2020/04/01
【滙豐不派息】滙豐取消派息　套股轉炒車位划算？
車位

上一篇文章

【港股分析】特首指限聚令鬆綁在即　5厘息大家樂可以睇幾多？

下一篇文章

【新冠肺炎】蓬佩奧稱病毒源自武漢實驗室　世衛：無科學證據純屬猜測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【丘質故事】喜茶攻港失敗？　三大死因逐個睇
【丘質故事】喜茶攻港失敗？　三大死因逐個睇
【港股追蹤】阿里巴巴跌穿190元應否撈底？大戶半年狂沽逾7億股離場
【港股追蹤】阿里巴巴跌穿190元應否撈底？大戶半年狂沽逾7億股離場
【喜茶關店】除了喜茶　騰訊還投資了甚麼消費品牌？
【喜茶關店】除了喜茶　騰訊還投資了甚麼消費品牌？
【青姐話】當Sell in May遇上Black Monday（足本版）
【青姐話】當Sell in May遇上Black Monday（足本版）
【有盈退休】曾智華：退休後的七個STAY
【有盈退休】曾智華：退休後的七個STAY