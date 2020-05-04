【美股分析】三大風險遏升勢　美股終需回到地面

經過一個月來的升幅，美股已由3月中旬的低位築底回升近三成，逾千點的裂口補近一半，其時美國各項經濟數據落續出爐，新申領失業救濟金的人數、工廠定單甚至是美國首季GDP，都反映美國經濟只用一個字來形容：「差！」，與高歌猛進的股市儼如對比。

美股不斷「離地」攀升，原因也離不開以下三大因素：

1. 疫症新聞: 疫症初期，染病人數急升，但部份州分近日其實已有好轉情況，即使是紐約為首的重災區，也未見大幅惡化。在熊市之下，沒消息就是好消息。

2.政府救市: 俗稱CARES Act（The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security）的抗疫法案，祭出2萬億美元刺激經濟，協助企業生存。先不論盲目派錢之利弊，但派錢能有效拆除一大炸彈: 中小企倒閉潮。

3.聯儲局放水: 聯儲局在經濟數據未轉差時已經「糧草先行」，推出「無限量寬」，當中大掃投資級別企業債及垃圾債，更是歷史性舉動，此前只有日央行狂掃企業債救市。此刻量寬基本上能解決債券違約的系統性危機。

只是這三隻特效藥已吃了近半個月有多，加上上周放榜的科技股季績好過預期，好消息經已盡出。踏入五窮月，或許正是美股重回地球之時，而隨著疫情及經濟情況轉變下，好消息之下其實存在以下穩憂，或會將美股「由月球拉回地球」。

1. 就業數據

上月失業率將會在本周五公布，但失業率乃是落後經濟指標，新申領失業救濟金人數或許更具指標性。而新申領失業救濟金人數自從在三月最後一個星期突破至680萬的高位後，數據已輾轉向下，公布四月第二周及第三周時，人數更回落至500萬左右。

但如果細心留意最後一次公布的數據，便會發現人數已回落至380萬人，但仍高於預期。因此未來其中一大風險，可能是失業人數的回落速度不似預期，始終美國是服務業主導的經濟體，而服務業復工也不會像製造業般，一聲令下所有工人便回到工廠工作。換言之，經濟未能做到V彈，將會是首個風險。

2. 盈利及股價走勢背馳

首季盈利大幅倒退已成事實，不談也罷。但分析員預測的第二季美股盈利卻不斷下調，這與不斷上升的美股造成強烈對比。由以往歷史所見，當盈利與美股走勢背馳時，只會出現兩大結果: 盈利上升或美股下跌。

3. 貿易戰2.0隨時開打

不少歐美都要求調查新冠疫情的來源，甚至有國家指會向中國索償。美國總統特朗普 (Donald Trump)更指，正在考慮向北京採取報復手段，向中國加徵關稅。貿易戰2.0隨時開打暫時未有實質影響，但就像懸在頭上的劍，不知何時會公布實質措施，故令本受疫症打擊的硬件股再受打擊，相信未來一個月會有更多懲罰中國的新聞會傳出，屆時將會影響投資情緒，從而拖累美股。