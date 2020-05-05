巴菲特急散貨 預視航空業巨變（訂戶專享） 環球經濟金融 08:07 2020/05/05 分享： 「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡，上季沽清手上持有的美國4大航空公司股份，累計損失介乎70億至80億美元。巴菲特上周在巴郡年度股東大會上明言，世界已改變了航空業的發展，坦言航空業未來的前景不是太明朗。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享） 2020/04/24 上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享） 【iPhone SE】新機3大任務 蘋果下半年成敗關鍵（訂戶專享） 2020/04/18 【iPhone SE】新機3大任務 蘋果下半年成敗關鍵（訂戶專享） 美國經濟衰退已經來臨？ 2020/04/18 美國經濟衰退已經來臨？ 【美股熊市】從滙豐不派息 看高息股可以有幾伏 2020/04/02 【美股熊市】從滙豐不派息 看高息股可以有幾伏 最新專欄文章 更多 歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 今日 歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 遠水難救近火 美企破產潮將現（訂戶專享） 2020/05/04 遠水難救近火 美企破產潮將現（訂戶專享） 【金正恩生死】特朗普故弄玄虛 更顯心裡掛念 2020/04/29 【金正恩生死】特朗普故弄玄虛 更顯心裡掛念 【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情（訂戶專享） 2020/04/27 【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情（訂戶專享） 上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享） 2020/04/24 上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享） 美股 旅遊資訊 航空業 旅遊行業 口罩 巴菲特 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入