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巴菲特急散貨 預視航空業巨變（訂戶專享）

環球經濟金融 08:07 2020/05/05

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「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡，上季沽清手上持有的美國4大航空公司股份，累計損失介乎70億至80億美元。巴菲特上周在巴郡年度股東大會上明言，世界已改變了航空業的發展，坦言航空業未來的前景不是太明朗。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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