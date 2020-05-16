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巴菲特急散貨 預視航空業巨變

環球經濟金融 11:41 2020/05/16

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「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡，上季沽清手上持有的美國4大航空公司股份，累計損失介乎70億至80億美元。巴菲特在巴郡年度股東大會上明言，世界已改變了航空業的發展，坦言航空業未來的前景不是太明朗。

巴菲特旗艦巴郡上季盡沽手上航空股

  • 戴口罩搭飛機，未來正確禮儀
  • 增加社交距離，航空公司苦差
  • 自備食物飲品，壓縮盈利空間

巴菲特（Warren Buffett）一直看重長線投資，但他唱好經濟很快恢復增長的同時，巴郡（Berkshire Hathaway）仍甘願蝕本盡沽航空股，凸顯環球航空業將要面對難以預測的改變。

首先，戴口罩搭飛機。這可謂最大機會成為你我日後搭飛機的良好習慣，甚至是未來搭飛機的正確禮儀。

這個場面對於港人而言，應該不會感到陌生。無論是香港政府屢次派出專機，到中國武漢接回香港居民；或是大批留學生由英國或美國回港避疫，他們全程戴口罩，以至全副保護裝備的場面，仍然歷歷在目。

【股神損手】巴郡上季蝕近3900億 巴菲特清倉4大航空股

【美股業績】達美航空5年來首見虧損 稅前蝕6億美元

自今年初開始，環球多間航空公司已經容許機師及空中服務員於機上戴口罩工作。近日美國及德國亦有大型航空公司，進一步升級防疫措施，就是要求乘客於搭飛機時戴口罩。

美國航空業主要針對航程較短的内陸航班。

達美航空（Delta Air Lines，美：DAL）表示，乘客由抵達登機櫃檯辦理手續起就應戴口罩，規定也適用於進入航空公司的貴賓室、登機閘口、登機橋及飛機上，乘客用餐時或兒童則可獲豁免。達美亦建議，即使乘客身處洗手間等風險較低的區域，也應盡量戴口罩。

達美航空股份上季被巴菲特全數沽清

據悉有航空業工會及美國議員，已敦促美國聯邦航空管理局（FAA），規定所有乘客和機組人員都必須於機上戴口罩。只是FAA拒絕作出相關要求，僅表示與航空公司合作，確保企業有相應程序來應對公共衛生風險。

惟不說全程戴口罩，對於逾10個小時的長途機有多可怕，可能降低搭飛機外遊的吸引力。對於歐美而言，強制戴口罩更是牽涉自由權利的敏感政治議題。從美國疫情一日比一日嚴重，副總統彭斯到訪醫院時，仍然堅持不戴口罩，已可知一二。

【美國疫情】搭飛機戴口罩勢成新常態 防疫措施升級

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其次，增加社交距離。對於乘客而言，這是何樂而不為之事；但對於航空公司來說，卻是一厘米也不能多的苦差！

隔行坐？隔位坐？每行不能多於4個乘客？筆者建議大家不要有任何幻想了，皆因航空公司經此一役，若能把每個坐位擴闊少少，藉此輕微增加乘客之間的社交距離，恐怕已是非常「佛心」的善舉。

【英國疫情】宗教界暗批維珍 避稅天堂註冊 卻向倫敦求救

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最後，食物及飲品按需要供應。今次疫情令大家明白，停止供應飛機餐可減少乘客與空中服務員的接觸，避免病毒於這種密封空間大規模傳播。

飛機餐不再強制供應，一方面減少食物浪費，另一方面亦減輕空中服務員的工作量，意味航空公司應可減少飛機上的人手。

不過，此舉同樣壓縮航空公司的盈利空間，傳統航空公司與廉航的差距亦變得更少，絕對不利一直以大量經濟客位，分擔頭等及商務客位飛行成本的賺錢策略。

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如果說新冠肺炎全球大流行的最大受害者，相信航空業認了第二，也沒其他行業敢認第一。

今次疫情令環球航班大減9成，多家航空公司瀕臨倒閉邊緣，部分更須以大得不能倒的理由向所屬政府求援。惟疫情對21世紀的航空業來說，還會帶來更深遠的影響，以至是翻天覆地的改變。

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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