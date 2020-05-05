【異動股】星宇今曾升逾5成　主席周一遭斬倉股價暴瀉73%　

▲ 星宇控股今日股價暴瀉73%，成交超過3.2億股。

永磁材料產銷商星宇控股 （02346） 周一股價暴瀉，午後接近3時股價突然急跌，全日跌73.5%，成交逾1億元，成交量達3.24億股，星宇其後承認主席遭斬倉。星宇周二繼續大幅波動，一度升逾5成至0.53元。至上午11時15分，星宇股價升36%，暫報0.475元，成交達9280萬元，交易股數達2.05億股，佔該股發行股數5億股的4成。

星宇晚間發公告指，接獲執行董事、主席、行政總裁及控股股東呂竹風知會，由於公司股價下午突然下跌，導致觸發執行有關Wind Lv（呂竹風全資擁有公司）持有股份的保證金融資，8299.2萬股公司股份已被強制出售，佔公司股份16.6%。

由於該強制出售，Wind Lv持有公司股權由20.92%減少至約4.32%，根據一致行動人士契約，計及非執行董事呂慶星旗下Star Lv持有的2.1億股，Star Lv及Wind Lv合共持有的股權減少至佔公司已發行股本約46.32%，呂竹風及其一致行動認識仍為公司控股股東。

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編輯：陳健婷