【防疫抗疫基金】餐飲處所（社交距離）資助計劃明日（5日）起接受申請

▲ 第二輪「防疫抗疫基金」當中的餐飲處所（社交距離）資助計劃，將於明日（5月5日）開始接受申請，預計可惠及約1.6萬間餐飲業處所及其員工。

食物環境衞生署（食環署）今日（5月4日）公布，第二輪「防疫抗疫基金」當中的餐飲處所（社交距離）資助計劃，將於明日（5月5日）開始接受申請，預計可惠及約1.6萬間餐飲業處所及其員工。

計劃為合資格並營運中的普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人按其牌照上所訂明的樓面面積發放25萬元至220萬元資助，主要用作支援在其申請獲批後的六個月內支付員工薪酬，有關資助會透過兩筆付款預先分發。

申請人須承諾在收到兩筆付款的三個月內不會裁員，不少於8成的資助額用於支付薪金，同時必須聲明沒有亦不會在「保就業」支援計劃下提交申請，以防止雙重受惠。

此外，每間按照指示須關閉整個持牌處所範圍的合資格餐飲處所，包括卡拉OK場所、夜總會及酒吧或酒館，可額外獲發50,000元的一次性資助。

本港餐飲股今日表現參差，大家樂 （00341） 跌3.8%，太興 （06811） 跌4.2%，敘福樓 （01978） 跌2.4%，翠華 （01314） 升1.5%，大快活 （00052） 升0.5%。

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編輯：陳健婷