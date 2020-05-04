【美股戰報】股神全數沽清　美四大航空暴跌一成

美股三大指數全綫向下，道指開市跌近300點，跌幅達1.33%，報23401點，標普跌29.8點，跌幅1.08%，報2800點，納指則跌63點，跌幅0.73%，報8540點。股神巴菲特（Warren Buffet）投資旗艦巴郡上周於股東會中公布最新「神諭」指已將旗下巴郡持有的四大美資航空公司全數沽清。被股神拋棄後，四大航空股全綫向下，西南航空跌7.05%、達美航空跌11.3%、聯合航空跌10.18%、美國航空跌10.9%。

其實股神早在30年前也曾投資航空股，買入全美航空（US Air）的高息優先股，但全美航空無力支付股息，並與美航合併，令股神急急蝕賣股份後，他就幾乎不沾手航空股近20年。

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見過鬼後，巴老在2007年寫給股東的信中，形容航空業客戶忠誠度低、競爭激烈，又於2013年股東會更形容航空股是「投資者的致命陷阱（Death Trap）」。

不過2016年，巴菲特再次「反口」，一度持有四大美資航空股約一成股權，期間美資航空股股價、業績都未有異樣。