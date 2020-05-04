領展「見紅」派息仍穩定　4厘息博得過？

領展 （00823） 上市以來租金收入穩定，分派亦不斷增加，是不少基金愛股。如今一場新型冠狀病毒，將領展歷來辛苦建構的佳績打破，預期截至3月底止年度盈轉虧，集團更直言續租租金下調及租用率下跌的影響難以量化。雖然領展強調分派短期會維持穩定，但這個4厘息，值博嗎？

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領展指，新冠肺炎全球性爆發增加了領展未來經營表現的不確定性，目前難以預測，集團正專注於可能的營運成本控制方案，並將繼續監察及保障領展仍維持穩健的財務及流動資金狀況，但續租租金、租用率及商戶挽留，將在很大程度上取決於整體營商環境的恢復情況。

今年來領展股價已累跌18%，跑輸大市。一年前大家正在憧憬股價會升見100元的領展，一年後市場正憂慮領展分派會否因市況不佳而減少。

去年零售物業續租租金調整率下降

事實上，領展去年香港的零售租金及停車場租金收入已見放緩跡象，去年分別跌0.5%及3.3%，而零售物業的續租租金調整率由前一年的29.1%，降至22.5%，反映加租帶來的收入刺激已逐步消退。

過去領展積極出售旗下資產組合，並在香港以外市場買入具潛力的資產，以為旗下資產組合增值。不過，新冠肺炎疫情下，全球各地「封國」，並實施社區隔離措施，嚴重影響併購時需要進行的盡職審查行動，也間接導致併購的難度更高。

領展的「大本營」中港業務在疫情下租金收入下跌，海外併購又受阻，兩大資產增值的道路均受阻。兩大引擘消失，只餘回購股本一個選項，難怪今年股價失去動力，4厘息的值博率還是不太高。

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