【ETF價格會否變負？】短炒槓桿及反向ETF前需知的六問六答

關稅陰影湧現，港股再度狠插，昨日單日瀉逾千點，令槓桿及反向ETF再獲市場追捧，例如與大市呈反向走勢的FI二南方恒指 （07500） ，成昨日第10大成交港股。可是，經過上月負油價事件後，坊間對利用衍生工具運作的指數槓桿及反向ETF產生不少疑問，本網綜合部分熱門ETF基金銷售文件、港交所資料，以及專家解說，希望助投資者深入了解。

槓桿及反向指數ETF價格會變負嗎？

不會，根據港交所為所有證券設有的價位表，5元至10元的ETF，最低價位為0.01元，意味ETF在最差的情況下，亦不會像中行旗下「原油寶」般，出現倒蝕。

事實上，WTI原油上月出現負數，牽涉不少技術因素，皆因WTI以實物結算而非現金。由於石油實物需求不足，存放地方亦欠缺，在期貨炒家主導的情況下，資金情願於合約到期當日不問價斬倉，亦不欲支付運輸物流及尋求油庫等費用，造成歷史性負油價。考慮到槓桿及反向ETF持有指數期貨，而相關期貨以現金結算，按道理合約價格難以見負。

甚麼情況會令槓桿及反向指數ETF持有者蒙受全盤損失？

若恒指單日呈現極端走勢，投資者又「買錯邊」的話，便有機會出現這個情況。華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿舉例，假若恒指單日急瀉五成，投資者又同時間持有FL二華夏恒指 （07221） 的話，便有機會在這個極端情況下全盤虧蝕。

槓桿及反向指數ETF需要考慮價差？

與大部分商品ETF一樣，由於在港上市的槓桿及反向指數ETF透過期貨，複製貼近指數的回報，故價差因素同樣需要考慮。以FI二南方恒指為例，若恒指期貨正價差（contango，即遠期價格較近期高），持有該ETF的投資者便可低買高沽，獲得轉倉正收益（positive roll yield）；至於FL二華夏恒指、FL二三星恒指 （07205） 、 FL二易方達恒指 （07242） 、FL二GX恒指 （07231） 則將在恒指期貨負價差（backwardation）的情況下，低買高沽，從而獲得轉倉正收益。

價差因素如何反映？

以轉倉負收益（negative roll yield）為例，南方東英銷售及產品策略部副總裁李雪恒表示，假設總基金單位不變，但轉倉負收益令ETF資產管理規模減少，繼而使ETF股價錄跌。

上落市不宜持有槓桿及反向指數ETF？

比起轉倉風險，投資者更需注意的是上落市況時產生的複式效應，皆因槓桿及反向ETF每日均需重新調整持倉，以保證翌日追蹤誤差較低。若投資者持有槓桿及反向指數ETF多於一日，便有機會未能「追足」累計回報。舉一例，投資者若在跌市當日持有正向槓桿ETF，產品會減少總倉位，然後當翌日恒指升市，產品總倉位又將相應增加，相關動作不斷持續下，倉位或互相蠶食，影響表現。

交易對手風險？

理論上，部分槓桿及反向指數ETF確有交易對手風險。李雪恒表示，按港交所規例，某一槓桿及反向指數ETF的期貨持倉不能太高，故在特定情況下，部分ETF或需透過掉期（swap）部署。由於掉期乃與交易對手（一般為投資銀行）建立的合約，若相關交易對手在營運或其他方面出現問題，相關合約便未必能夠履行，形成交易對手風險。

李雪恒指出，該行旗下FI二南方恒指按道理可透過掉期部署，交易對手為摩根大通，但強調該ETF目前未有部署掉期。

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