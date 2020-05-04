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【餐飲寒冬】喜茶敗退香港　全因不思進取不變革

金融經濟 21:53 2020/05/04

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曾經受港人喜愛的喜茶，攻港兩年已連關6店。

喜茶（HEYTEA）在香港敗退，由全盛時期的8家分店，到今日只剩2間分店。喜茶在香港經營欠佳，有內地網民笑指因港人太窮飲不起，分析背後原因，相信與喜茶不願在港改變經營模式，選擇不拓外賣、定價太高兩大原因有關。

新型冠狀病毒疫情下，中港均採取社交限制措施，人流大減。喜茶遂於內地將經營重心轉移至綫上，開啟外賣功能、微信小程序等，整體綫上訂單反而較疫情前增長20%，外賣遂變成喜茶的「續命草」。不過，喜茶卻並未有計劃在港推出外賣服務，連關6店，莫非是因為沒有外賣支持？

相關文章：【餐飲寒冬】喜茶分店連環結業　香港只剩兩間分店營業

內地推平價品牌「喜小茶」口碑欠佳

作為高檔消費的網紅品牌，喜茶定價介乎30元至50元，在手搖飲品市場屬於超高檔級別。在經濟下行、減薪裁員之聲不絕下，仍願意拿出50大元購買一杯飲品的人，可想得到會大幅減少。

為拉攏更多客源，喜茶遂首次在內地推出平價品牌「喜小茶」，4月3日在深圳的商場正式試業，開業首日依然排長隊。喜小茶產品包括傳統奶茶、果茶、咖啡等，但與喜茶的風格截然不同，且定價為喜茶的一半，約11元至15元人民幣之間。

不過，從網絡評論反映，內地消費者對極具性價比的喜小茶並不買賬，導致其開店後遭遇口碑大跌。截止5月3日，喜小茶深圳首店30日累積了756條評論，但總評分僅有3.92分（5分為滿分），顯然與一直排在前列的喜茶形成反差。

相關文章：【HEYTEA】喜茶跳出國際　夥Rihanna彩妝品牌推聯乘飲料

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